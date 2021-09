iPhone 13, presentazione con tanti concorrenti. Che caos!

Stando alle informazioni che siamo riusciti a raccogliere finora iPhone 13 dovrebbe arrivare il 14 settembre, esattamente a metà del mese, come da tradizione Apple.

Si tratta senza dubbio di un'ottima notizia per i fan Apple, che tra poco più di una settimana potranno scoprire i nuovi iPhone 13 e le altre novità in arrivo dal mondo Apple come iPad (2021), Apple Watch 7, iPad mini 6 e Apple Watch SE 2.

Il problema si pone per tutti i fan della tecnologia che seguono abitualmente gli eventi di lancio. Nella settimana in cui è prevista la presentazione dei prodotti Apple si terranno altri sei eventi che rischiano di sovrapporsi creando una grande confusione tra utenti e addetti al settore.

Settimana intensa per i fan della tecnologia (e non solo)

Nella settimana che precederà il lancio di iPhone 13 si terranno tre grandi eventi. Il 7 settembre Oppo presenterà al pubblico mondiale i nuovi smartphone della gamma Reno 6, che andranno ad occupare la fascia media nel listino del produttore cinese.

Doppio appuntamento per il 9 settembre, giornata nella quale Realme dovrebbe presentare le sue novità per il 2021 e tra queste speriamo di vedere Realme Pad, il primo tablet dell'azienda. Un rumor ha recentemente indicato la possibilità che Vivo trasmetta un'evento lancio lo stesso giorno per presentare gli smartphone della linea X70, anche se probabilmente la presentazione riguarderà unicamente il mercato cinese (almeno per ora).

(Image credit: TechRadar)

Del resto la maggiore concentrazione di eventi è prevista proprio in prossimità della presunta data di lancio di iPhone 13. Stando a quanto sappiamo, Google Pixel 6 dovrebbe essere presentato il 13 settembre, anche se alcuni rumor indicano un possibile lancio posticipato a ottobre. Al contempo Xiaomi potrebbe presentare un buon numero di nuovi prodotti il 15 settembre, data in cui speriamo di vedere Xiaomi 11T, Mi Pad 5 e Mix 4.

La confusione gioca a favore di Apple

Essendo uno dei prodotti più attesi dell'anno, il lancio di iPhone 13 rappresenta l'evento centrale di una settimana ricca di novità. Di norma Apple rende disponibili i nuovi prodotti a pochi giorni dal lancio, mentre molti gli altri produttori sono soliti attendere tempi più lunghi.

Per questo motivo, il confluire di tanti eventi nella stessa settimana non dovrebbe rappresentare un problema per Apple, anche se lo stesso non si può dire per gli altri produttori dato che gran parte dei media si concentreranno sui nuovi iPhone 13.

Le prime settimane di settembre sono notoriamente uno dei periodi preferiti dai produttori per il lancio di nuovi prodotti, che di norma vengono resi disponibili in tempo per black friday, cyber monday o prima del periodo natalizio.

Detto questo sono anni che non vedevamo una simile concentrazione di eventi in una sola settimana, e siamo certi che ci sarà molto lavoro da fare per raccontare tutte le novità in arrivo da alcuni dei principali attori in ambito tecnologico.

Non temete però, ce la metteremo tutta per non deludere i nostri lettori.