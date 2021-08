iPad (2020) vs iPad Air 4: quale scegliere?

iPad (2020) è il tablet Apple più economico in circolazione e, almeno sulla carta, rappresenta un'ottima opzione per tutti coloro che vogliono entrare nell'ecosistema dell'azienda di Cupertino senza spendere una cifra astronomica.

iPad Air 4 ha un prezzo maggiore, ma offre anche di più e potrebbe far gola agli utenti più attenti al design che hanno bisogno di un po' di potenza in più. Ma qual è la scelta giusta? Conviene spendere meno e scegliere iPad (2020) o investire qualche Euro in più per iPad Air 4?

Ci sono molti elementi da considerare e tante differenze da tenere in conto, motivo per cui abbiamo analizzato a fondo design, funzioni, prezzo e specifiche dei due tablet Apple in modo da fornirvi una comparativa dettagliata e aiutarvi a scegliere il modello giusto per voi.

Buona lettura.

iPad (2020) vs iPad Air 4 - Prezzo e disponibilità

iPad (2020) parte da 389€ per la variante da 32GB e raggiunge i 489€ per quella da 128GB.

Se siete interessati alla connessione cellulare/4G/LTE, dovrete sborsare un extra di 140€ che porta il prezzo della variante da 128 GB a 629€.

iPad Air 4 parte da 669€ per la variante da 64 GB e arriva a 839€ per quella da 256 GB. Anche in questo caso l'aggiunta del modulo cellulare/LTE ha un costo di 140€, che fa lievitare il prezzo di iPad Air 4 fino a 979€.

Entrambi i tablet sono disponibili sul sito ufficiale Apple e presso la maggior parte dei maggiori rivenditori (Amazon, Media World, Unieuro e via dicendo). Anche se di norma è difficile trovare sconti importanti sui prodotti Apple, monitorando costantemente la situazione è possibile risparmiare qualche decina di Euro sul prezzo ufficiale.

iPad (2020) vs iPad Air 4: design

Immagine 1 di 2 (Image credit: Future) Immagine 2 di 2 (Image credit: TechRadar)

iPad (2020) e iPad Air 4 sembrano molto simili a prima vista. A livello di altezza e larghezza sono praticamente identici e hanno cornici piuttosto accentuate intorno allo schermo. Le differenze si notano a livello di peso e spessore, con iPad Air 4 che pesa 458 grammi contro i 490 di iPad (2020) e misura 6,1 mm rispetto ai 7,5 mm di iPad (2020).

Per il resto le dimensioni sono pressoché identiche: iPad (2020) misura 250,6 mm x 174,1 mm x 7,5 mm e iPad Air 4 247,6 mm x 178,5 mm x 6,1 mm.

Lo schermo di l'iPad (2020) misura 10,2 pollici e risulta leggermente più piccolo di quello da 10,9 di iPad Air 4.

Le cornici di iPad (2020) ospitano la selfie camera e il pulsante home posto nella classica posizione centrale in basso, con sensore Touch ID integrato. Al contrario, iPad Air 4 ha il sensore di impronte digitali integrato nel pulsante superiore.

A livello audio, iPad (2020) dispone di due altoparlanti contro i quattro di iPad Air 4. Nonostante la differenza numerica l'audio è molto simile, con iPad Air 4 che riesce a spuntarla di poco grazie a una distribuzione più omogenea dei driver che si trovano nella parte superiore e inferiore della scocca.

iPad Air 4 dispone di una porta USB-C mentre iPad (2020) è limitato alla sempre meno diffusa connessione Lightning.

E per quanto riguarda la connettività? iPad (2020) offre il supporto per Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard, mentre iPad Air 4 lo estende alla Apple Pencil (2a generazione), Magic Keyboard e Smart Keyboard Folio, proprio come il più costoso iPad Pro.

Per quanto riguarda la scelta dei colori, l'iPad Air 4 vince a mani basse. È possibile acquistarlo nelle colorazioni Space Gray, Silver, Rose Gold, Green o Sky Blue, mentre iPad (2020) è disponibile solo nei colori Apple più standard, ovvero Space Gray, Silver e Gold.

iPad (2020) vs iPad Air 4 display

Immagine 1 di 2 (Image credit: Future) Immagine 2 di 2 (Image credit: TechRadar)

In quest'ambito non c'è storia, iPad Air 4 ha uno schermo nettamente superiore. Il display da 10,9 pollici di Air 4 utilizza le tecnologie Liquid Retina e True Tone, mentre quello da 10,2 pollici di iPad (2020) è un display Retina standard.

Questa differenza si traduce in una risoluzione di 2360 x 1640 per iPad Air 4, sensibilmente superiore a quella da 2160 x 1620 di iPad (2020). Entrambi offrono 264 ppi e hanno una luminosità massima di 500 nit.

iPad Air 4 dispone di uno schermo completamente laminati dotato di un trattamento anti riflesso e un'ampia gamma di colore (P3) che a livello estetico lo avvicina molto a iPad Pro, pur non avendo la stessa potenza di calcolo.

Entrambi i modelli hanno una frequenza di aggiornamento di 60 Hz mentre iPad Pro è l'unico a raggiungere i 120 Hz, ma data la differenza di prezzo è una rinuncia accettabile e difficilmente ne sentirete la mancanza se non siete già abituati a questi livelli di scorrevolezza.

iPad (2020) vs iPad Air 4: fotocamera e batteria

(Image credit: Future)

Anche se dubitiamo che ci sia qualcuno interessato ad acquistare un tablet per la qualità della fotocamera, va comunque sottolineato che sia iPad (2020) che iPad Air 4 sono in grado di scattare foto dignitose.

iPad (2020) ha un sensore grandangolare da 8 MP con apertura ƒ/2.4 mentre iPad Air 4 ha una fotocamera grandangolare da 12 MP con apertura ƒ/1.8. Entrambe dispongono di uno zoom digitale 5x, ma mentre la fotocamera di iPad (2020) si limita agli scatti HDR, iPad Air 4 dispone del formato Smart HDR 3 presente anche su iPad Pro.

Per quanto riguarda i video, iPad Air 4 ha una marcia in più grazie all'hardware più potente. Il tablet di fascia media Apple può registrare video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps, mentre iPad (2020) è limitato a 1080p / 30 fps. Tra i vantaggi di iPad Air 4 ci sono anche le modalità slo-mo nei formati 1080p / 120 fps o 240 fps, mentre iPad (2020) non supera i 720p.

Per quanto riguarda la selfie camera, iPad (2020) ha un sensore da 1,2 MP FaceTime HD mentre iPad Air 4 ha una fotocamera da 7 MP. Nessuno dei due offre risultati particolarmente soddisfacenti, ma con Air 4 si nota un netto incremento di qualità nelle videochiamate. Nessuno dei due tablet dispone delle le funzioni avanzate presenti su iPad Pro come la modalità ritratto.

La durata della batteria è identica su entrambi i tablet e offre fino a 10 ore di navigazione o di visione di video, che scendono a 9 ore se si sceglie la connessione cellulare.

iPad (2020) vs iPad Air 4: specifiche e funzioni

(Image credit: TechRadar)

La differenza di prezzo tra iPad Air 4 e iPad (2020) è legata principalmente ai componenti hardware ospitati al loro interno. iPad (2020) monta il vecchio chip A12 Bionic mentre iPad Air 4 dispone del più recente A14 Bionic presente sulla gamma iPhone 12. Nessuno dei due regge il confronto con il chip M1 chip di iPad Pro, ma iPad Air 4 ha delle prestazioni chiaramente superiori al modello entry level.

Del resto la quantità di potenza di calcolo di cui necessitate dipende principalmente dall'uso che farete del tablet. iPad (2020) è in grado di aprire le app in modo veloce ed è solo in multitasking che si notano le differenze con iPad Air 4. iPad (2020) è perfetto per attività di base come navigazione e visualizzazione di contenuti, mentre iPad Air 4 consente di svolgere attività più complesse come video editing e foto editing.

Le varianti entry di iPad (2020) e iPad Air 4 dispongono di uno spazio di archiviazione insufficiente. iPad (2020) parte addirittura da 32 GB mentre il formato più piccolo di iPad Air 4 dispone di 64 GB di memoria interna. Consigliamo caldamente di optare per le varianti da 128 GB o 256 GB dato che non è possibile espandere la memoria e dovrete affidarvi su quella integrata per memorizzare i vostri file. In alternativa potete scegliere le varianti più economiche e acquistare salvare i file sul cloud, ma 32 GB e 64 GB restano comunque pochi.

Entrambi i tablet utilizzano l'ultima versione di iPadOS e le app sono in gran parte ben ottimizzate. L'OS rimane il migliore nel segmento tablet e risulta molto piacevole da usare, anche se avrete bisogno di un po' di tempo per abituarvi a navigare i menu se provenite da un dispositivo Android.

iPad (2020) dispone di una porta Lightning mentre iPad Air 4 ha una connessione USB-C. La compatibilità degli accessori è migliore su iPad Air 4 in quanto offre supporto per l'ultima Apple Pencil, Smart Keyboard Folio e Magic Keyboard.

Quale scegliere?

iPad (2020) e iPad Air 4 sono entrambi prodotti validissimi e la scelta del modello giusto dipende solo dall'uso che intendete farne.

Il design è simile, anche se ci sono piccole differenze, ma iPad Air 4 dispone di un hardware più potente e ha uno schermo migliore.

Se intendete usare il vostro Pad regolarmente e cimentarvi in attività lavorative avrete bisogno della potenza in più di Air Pad 4, mentre per un uso occasionale potete tranquillamente accontentarvi di iPad (2020).

Tuttavia, se vi capita di dover fare video editing, volete usare l'ultima Apple Pencil, o semplicemente non siete disposti a scendere a compromessi in termini di velocità di esecuzione, l'iPad Air 4 è la scelta giusta.

Se siete in cerca di un iPad "economico" per svolgere attività di routine, allora l'iPad (2020) è il prodotto che fa per voi.

Nessuno dei due tablet rappresenta il top della gamma iPad (vedi iPad Pro), ma iPad (2020) è il miglior tablet economico in assoluto e iPad Air 4 rappresenta un'ottima via di mezzo per chi non dispone del budget necessario ad acquistare iPad Pro.