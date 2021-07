Italia-Canada streaming, come vedere partita di Tokyo 2020

Le Olimpiadi 2020 sono finalmente cominciate, e l'Italia è in gare per aggiudicarsi una (almeno!) medaglia in molte discipline. Se siete interessati a vedere Tokyo 2020 in streaming, questo è l'articolo giusto.

Tra gli eventi di oggi, quello forse più interessante per il nostro Paese è la sfida Italia Canada, di volley maschile. Le due squadre lotteranno per vincere il girone, insieme ad altri quattro Paesi.

Un secondo girone vedrà competere altre sei nazioni, e da questa fase preliminare usciranno otto squadre, che poi si affronteranno in un tabellone classico.

Italia-Canada, Tokyo 2021 live stream Data: sabato 24 luglio

Orario d'inizio: 02:00 (ora italiana)

Luogo: Ariake Arena, Tokyo

Streaming gratis: RaiPlay o Rai2 (diretta TV)

Altre piattaforme: DAZN, BBC, Discovery+, Sky Sport, CBC (Canada), Eurosport Player Per chi è all'estero si può usare ExpressVPN per vedere la RAI. Oppure dall'Italia per accedere ad altre piattaforme di streaming, come BBC o CBC.

L'Italia parte tra i favoriti: le previsioni infatti vedono il Brasile - campione uscente - come più probabile medaglia d'oro. Ma su proprio l'Italia ad affrontare i carioca in una finale molto combattuta, e non è detto che quest'anno le cose non vadano diversamente, giusto?

La lista dei partecipanti include Giappone (paese ospitante), Italia, Brasile, Stati Uniti, Polonia, Russia, Argentina, Francia, Iran, Tunisia, Venezuela e Canada. Insieme a Italia e Canada, nel girone troviamo anche Giappone, Polonia Iran e Venezuela.

Tokyo 2021 streaming gratis

Le olimpiadi to Tokyo 202o sono trasmesse in streaming e tramite TV tradizionale, in modo gratuito, da molte TV locali. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, non saranno trasmessi tutti gli eventi, né potete essere certi che non ci saranno interruzioni.

La partita di volley Italia-Canada, per esempio, potrebbe subire interruzioni se ci sono fatti rilevanti in altri campi.

Per questo può essere interessante seguire lo streaming su una delle altre piattaforme europee:

Italia - RAI

UK - BBC e BBC iPlayer

Francia - TF1

Germania - ARD e ZDF

Spagna - Mediaset

Per accedere vi servirà una VPN, e noi vi consigliamo ExpressVPN . Serve sia per per vedere la RAI dall'estero o per vedere una TV internazionale in Italia, in streaming via internet.

Tokyo 2020 è su DAZN DAZN permette di abbonarsi anche per un solo mese, quindi potrete disdire alla fine delle olimpiadi, se non siete più interessati. Per un costo molto contenuto avrete accesso a tutti i contenuti di Tokyo 2020 in streaming.

Come vedere Italia-Canada di Tokyo 2020

Se siete in Italia e volete vedere Italia-Canada in streaming, la cosa più semplice è andare su Raiplay, il sito di streaming della TV nazionale. All'estero potete scegliere di guardarlo sui canali disponibili, ma il commento sarà nella lingua locale.

Se volete vedere Italia-Canada in live streaming e siete fuori Italia, ma volete vedere la finale di Euro 2020 con il commento in Italiano, allora vi servirà una delle migliori VPN. O, perché no, una delle migliori VPN gratuite.

Ciò è necessario perché la RAI non può trasmettere Italia-Canada fuori dal territorio nazionale. Con una VPN potrete avere un indirizzo IP italiano, però, e il problema è risolto.

Usare una VPN è una scelta del tutto legale e i prezzi sono molto abbordabili. In genere sono abbonamenti da almeno un mese, e se non volete rinnovare si può dare disdetta in modo facile e veloce.

Usare una VPN è semplicissimo:

1. Scaricate e installate la vostra VPN: la nostra prima scelta è ExpressVPN

2. Connettetevi alla corretta posizione server: aprite l'app VPN e scegliete la posizione

3. Andate alla diretta streaming dell'emittente: se vi interessa la copertura completa del Wimbledon, avviate BBC iPlayer

Come guardare Italia-Canada gratis in live streaming, in Italia