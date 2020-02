IPVanish VPN: l'offerta a tempo per ottenere il 67% di sconto è in scadenza

Il mese di febbraio sta quasi per concludersi e con esso anche gli sconti di IPVanish. Una delle migliori VPN in assoluto ha fatto grandi sconti e omaggi per festeggiare il suo ottavo compleanno, ma le offerte terminano con l’arrivo di marzo.

Fino al 29 febbraio potete ottenere un anno di servizio VPN di IPVanish per circa 44 euro o l'equivalente di circa 3,70 euro al mese. Sono 12 mesi di protezione online per esplorare internet senza restrizioni.

IPVanish non solo è leader mondiale nel mondo VPN, ma rientra anche nei nostri tre migliori servizi VPN in assoluto. IPVanish permette di ottenere prestazioni veloci, connessione fino a 10 dispositivi, utilizzo illimitato, accesso a oltre 1300 server e, soprattutto, la possibilità di sbloccare Netflix in paesi esteri e altri siti con restrizioni.

Inoltre, come bonus aggiuntivo, IPVanish offrirà anche un anno di accesso allo spazio di archiviazione cloud SugarSync. Si tratta di uno spazio di 250 GB che potete sfruttare per salvare le vostre foto, canzoni e video. Quando abbiamo esaminato il servizio, il problema più grande che avevamo trovato era un prezzo troppo elevato, ma con questa offerta non è più un problema.

Se questa offerta può interessarvi, continuate a scorrere la pagina per scoprire tutti i dettagli o date un'occhiata alla nostra guida sulle migliori offerte VPN .

Offerta VPN: sconto del 67% per il compleanno di IPVanish

Cosa potete fare con una VPN

Esistono due motivi principali per cui vorreste una VPN come IPVanish: avere un ottimo grado di protezione online ed evitare le restrizioni di Internet. In termini di sicurezza online, una VPN utilizza tecnologie di crittografia per mascherare l’indirizzo IP, in modo da non poter essere monitorato. In parole povere, rende molto più difficile essere rintracciati su Internet.

Una VPN può essere usata anche in modo più ampio: per aggirare le restrizioni online, come a esempio poter guardare i canali di altri paesi, per ottenere offerte più economiche su voli e treni e pr guardare la versione Netflix di qualsiasi Paese, indipendentemente dal luogo in si vive.

