iPod Touch 2019, risorge il prodotto che fece la fortuna di Apple

Erano quasi due mesi che giravano voci su di un nuovo iPod touch, e proprio oggi fa il suo ritorno l'amato lettore MP3. Sembra identico all'ultimo modello di qualche anno fa: schermo da 4 pollici, dimensioni, peso, design e il connettore Lightning sono rimasti invariati.

Basato sul chip A10 Fusion, l'ultima versione di iPod touch offre un aggiornamento per i fan del lettore MP3 che gli consente di eseguire app e giochi più impegnativi dal punto di vista delle specifiche.

Secondo Apple il nuovo iPod touch è due volte più veloce rispetto al modello precedente, con una grafica tre volte più potente che gli consentirà per la prima volta di eseguire contenuti VR (realtà virtuale). Sarete ovviamente in grado di riprodurre in streaming la musica di Apple Music e la Beats 1 Radio.

Il nuovo iPod touch è disponibile in tre tagli di memoria: 32 GB, 128 GB e 256 GB con prezzi fissati a 249 euro, 359 euro e 469 euro.

Potete ordinarne uno sul sito di Apple oggi stesso oppure comprarlo direttamente nei negozi già questa settimana. Apple ha rilasciato il nuovo iPod Touch in sei finiture: argento, grigio, bianco, oro, blu, rosa e rosso.