iPhone SE (2020), Apple annuncia ufficialmente il nuovo modello

Al centro di numerose indiscrezioni per mesi, alla fine Apple ha confermato ufficialmente l'esistenza del nuovo iPhone SE, modello economico della sua gamma di smartphone.

A causa della pandemia e della quarantena, la presentazione non è avvenuta con un classico evento in pubblico ma con un live stream durante il quale un manager della società ha presentato alcuni rendering del nuovo modello.

Il nuovo iPhone SE è caratterizzato da un design molto vicino a quello dei vecchi modelli ma la tecnologia è decisamente all'avanguardia. Il tutto a circa la metà del prezzo dell'iPhone 11.

Design datato ma tecnologia all'avanguardia

Guardando i rendering ufficiali del nuovo iPhone SE il primo aspetto che salta all'occhio è quello del design. L'aspetto, infatti, ricorda i modelli rilasciati nel 2014 e quindi con uno schermo decisamente più piccolo rispetto agli iPhone più recenti e un antiquato tasto home con Touch ID al posto di tecnologie di riconoscimento più avanzate come lo scanner facciale.

Lo chassis è in alluminio e vetro, con il retro che ha una colorazione realizzata con un processo a sette strati e il classico logo Apple. La resistenza all'acqua di iPhone SE è certificata con lo standard IP67 in base al quale il dispositivo è in grado di resistere, senza alcun danno, per circa una trentina minuti e a un massimo di un metro di profondità.

A livello di tecnologia, però, il nuovo iPhone SE è più vicino all'iPhone 11 rilasciato l'anno scorso. La filosofia, infatti, non è cambiata rispetto al primo modello economico rilasciato quattro anni fa con un design fuori moda ma una tecnologia al passo con i tempi.



Il display Retina HD da 4,7 pollici con True Tone permette di bilanciare il bianco in modo da adattarlo alla luce ambientale per garantire una resa più naturale dei colori e affaticare di meno gli occhi. Il display Retina HD offre inoltre una resa molto precisa dei colori e lo smartphone supporta Dolby Vision e HDR10.

Anche su iPhone SE c'è poi lo standard Haptic Touch per le Quick Actions come, ad esempio, quelle per animare le Live Photos, vedere le anteprime, riorganizzare le app e gestire molti altri menu contestuali.

Il nuovo iPhone SE ha infatti il chip proprietario A13 Bionic e verrà rilaciato con il iOS 13 già incluso che, stando ad Apple, permetterà anche su questo dispositivo un'esperienza più fluida e una Modalità Scura nativa tra le opzioni.

(Image credit: Apple)

Da tre a una fotocamera

Una delle differenze principali tra il nuovo iPhone SE (2020) e iPhone 11 consiste nella fotocamera. Invece di un sistema a doppia o tripla lente, il nuovo modello economico avrà una singola fotocamera che però, secondo Apple, sarà il sistema con una lente più avanzato al mondo con 12 megapixel f/1.8.

Grazie all'uso del machine learning, Apple promette inoltre "impressionanti foto Ritratto" grazie alla camera principale. Per quanto riguarda i video, la fotocamera principale è in grado di registrare filmati di alta qualità in 4K e a 60 fps e a 30 con gamma dinamica estesa.

Le funzioni di modifica di foto e video dovrebbero essere rese ancora più veloci ed efficaci grazie all'implementazione di un sistema di editing integrato all'interno di iOS 13.

(Image credit: Apple)

Un nuovo smartphone economico

iPhone SE sarà disponibile nelle colorazioni nero, bianco e Product Red. Le configurazioni a disposizione saranno in tutto tre: 64, 128 e 256 GB.

I preordini saranno aperti da venerdì prossimo, 17 aprile, e la vendita inizierà una settimana dopo, ovvero giorno 24. Il costo del nuovo modello di iPhone SE sarà di €499 ed è inoltre previsto un acquisto in permuta.