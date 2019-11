iPhone SE 2 e il visore Apple per la Realtà Aumentata in arrivo nel 2020

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un rumor riguardante la possibile uscita di iPhone SE nel 2020. Ora il celebre analista Apple Ming-Chi Kuo conferma nel suo ultimo rapporto questa informazione, come scoperto da 9to5Google.

Insieme alla seconda generazione di iPhone SE, Kuo prevede l'arrivo di un nuovo iPad Pro e del visore per la Realtà Aumentata atteso da tempo.

iPhone SE 2 dovrebbe essere simile come design e hardware all'iPhone 8 del 2017 con in più il chipset A13 Bionic presente su iPhone 11 al posto del precedente A11 Bionic, e dovrebbe venire presentato nel primo trimestre 2020.

Per quanto riguarda iPad Pro, Kuo ne conferma la presentazione per il primo trimestre 2020 e annuncia la presenza di una fotocamera posteriore 3D time-of-flight (ToF) che dovrebbe essere ottimizzata per la realtà aumentata.

Inoltre Kuo prevede che anche i visori per la Realtà Aumentata saranno presentati nel 2020. Ricordiamo che è già stato trovato un riferimento a questi visori nel codice di iOS 13 e che le previsioni di Kuo si sono spessa dimostrate esatte.