iPhone 9 Plus esiste. Lo dice il codice di iOS 14.

Apple non è nuova nel rivelare inavvertitamente l'esistenza dei suoi futuri prodotti nella nuova versione del sistema operativo, e anche questa volta non fa eccezione. Mancano ancora diversi mesi alla presentazione di iOS 14, ma il codice attuale ci ha già regalato diverse informazioni e ora potrebbe anche aver confermato l’esistenza di iPhone 9 Plus.

Secondo il sito 9to5Mac, parte del codice disponibile in una prima versione di iOS 14 sembra suggerire l'esistenza di una variante più grande dell'iPhone entry-level di Apple, il successore dell'iPhone SE.

Non è ancora chiaro se questo arriverà sotto forma di iPhone SE 2 e iPhone SE 2 Plus o iPhone 9 e iPhone 9 Plus, poiché entrambe le nomenclature si basano su speculazioni e voci.

Il codice di iOS 14 rivela anche che sia lo smartphone più piccolo che quello più grande sono impostati per funzionare sul chip A13 Bionic, la stessa unità presente in iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max.

Le presunte prove indicano che i nuovi iPhone entry-level potrebbero utilizzare lo stesso pulsante home abilitato per il Touch ID, come la serie iPhone 8, invece di adottare il Face ID dei modelli più costosi.

Per gli utenti che provengono da vecchi modelli di iPhone, la nuova serie di iPhone 9 dovrebbe rivelarsi un aggiornamento interessante, grazie alle maggiori prestazioni permesse dal chip A13 Bionic, della capacità di utilizzare Apple Pay, della funzione Express Transit e della scansione dei tag NFC.

Inoltre, nello stesso codice sono stati rivelati ulteriori dettagli su una nuova versione di iPad Pro , come la prova di una fotocamera a triplo obiettivo, dotata di fotocamere grandangolare, ultra grandangolare e teleobiettivo, oltre a un sensore di profondità.

Sebbene in passato i dettagli nel codice iOS si sono rivelati essere precisi, non possiamo ancora essere completamente certi della veridicità di queste informazioni, quindi rimanete sintonizzati per avere la certezza delle specifiche tecniche del o dei prossimi modelli economici di iPhone.