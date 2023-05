iPhone 15 Pro, le notizie sul prezzo sono allarmanti

The iPhone 14 Pro starts at $999 / £1,099 / AU$1,749

Se c'è una cosa che negli ultimi mesi è emersa con chiarezza dalle numerose indiscrezioni su iPhone 15, è che i prossimi iPhone Pro stanno per diventare ancora più Pro.

Si è largamente parlato di caratteristiche come fotocamere a periscopio, display con cornici sottilissime e SoC di altissimo livello per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra, e le ultime informazioni suggeriscono che entrambi gli smartphone avranno un prezzo che aumenterà ulteriormente il divario generazionale tra i modelli di quest'anno.

Secondo una fonte di Weibo (Si apre in una nuova scheda) e l'analista esperto di Apple Jeff Pu, Apple aumenterà il prezzo di iPhone 15 Pro per rendere più attraente l'iPhone 15 più economico, il cui predecessore non ha venduto come ci si aspettava.

Dato che iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max partono rispettivamente da 1.339€ e 1.489€, è plausibile aspettarsi che i due prossimi migliori iPhone della serie iPhone 15 abbiano una base di partenza di almeno 100€ in più.

Non si tratta di una notizia nuova di per sé: abbiamo già riferito in precedenza alcune preoccupanti indiscrezioni sui prezzi di iPhone 15 Pro. anche a causa di un tasso di inflazione insolitamente alto nel 2023 in alcuni Paesi.

Per di più, da quando sono emerse le prime voci, Apple ha affermato che i fan dell'iPhone sono disposti a pagare ancora di più per avere i migliori smartphone Apple del 2023, indirettamente confermando la validità di tali voci.

Quanto sarà effettivamente migliore iPhone 15 Pro rispetto al predecessore? (Image credit: Future / Apple)

La buona notizia è che, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, tutte e tre (o quattro) le versioni del prossimo iPhone sembrano vantare caratteristiche che riflettono meglio i rispettivi prezzi. Il modello iPhone 15 di base, per esempio, non sarà affatto uno smartphone economico, ma i potenziali acquirenti possono aspettarsi di beneficiare delle precedenti caratteristiche riservate ai modelli Pro, come la fotocamera da 48 MP e la Dynamic Island

E mentre iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra potrebbero essere ancora più costosi dei rispettivi predecessori, si prevede che Apple includerà in ciascun modello un numero maggiore di nuove funzionalità rispetto a quanto fatto con le precedenti iterazioni di iPhone Pro.

In altre parole, il divario tra iPhone 15 Pro e iPhone 14 Pro sarà maggiore di quello tra iPhone 13 Pro e iPhone 14 Pro.

Resta da vedere se i consumatori saranno felici di sborsare altri soldi guadagnati duramente per beneficiare di queste differenze, ma Tim Cook e Apple sembrano fiduciosi nella qualità dei prodotti che presenteranno a settembre.