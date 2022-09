iPhone 14 Pro: la fotocamera sembra molto più grande rispetto a iPhone 13 Pro

Mancano poche ore al lancio della gamma iPhone 14 e un nuovo leak riguardante iPhone 14 Pro suggerisce che il top di gamma Apple avrà un comparto fotografico decisamente maggiorato rispetto al suo predecessore, iPhone 13 Pro.

Le immagini trapelate mostrano il presunto case del flagship di Cupertino e provengono da un leaker Sud Coreano di nome Lanzuk. Il post pubblicato sulla piattaforma Naver (opens in new tab) (fonte: GSMArena (opens in new tab)) riprende il dettaglio dell'area della cover nella quale è ospitato il comparto fotografico del nuovo iPhone 14 Pro. Come si può notare dalla differenza con lo smartphone ospitato nel case (un iPhone 13 Pro), le tre lenti sono più ampie rispetto a quelle del modello precedente.

Del resto, l'aumento dimensionale era prevedibile: secondo quanto trapelato nelle scorse settimane, la fotocamera principale di entrambi i modelli Pro avrà alla base un nuovo sensore da 48MP (probabilmente più grande), mentre la lente ultra grandangolare dovrebbe vantare un nuovo sensore capace di produrre pixel più grandi del 40%.

(Image credit: Lanzuk)

Al contrario, non sappiamo praticamente niente sul teleobiettivo, ma se tutti e tre gli obiettivi sono più grandi come mostra la foto qui sopra, anche lo zoom potrebbe riservare delle sorprese. Per ora si è sempre parlato di un zoom ottico 3x, come quello di iPhone 13 Pro, ma quest'ultima indiscrezione pone alcuni dubbi a riguardo.

Trattandosi di una cover non originale uscita prima del lancio, le misure potrebbero essere sbagliate, anche se dubitiamo che l'azienda prodotto una cover senza aver prima ottenuto dei riferimenti.

Per avere certezze dovremo comunque attendere l'evento Apple "Far Out" di domani, mercoledì 7 settembre, durante il quale potremo assistere anche al lancio dei nuovi Apple Watch 8, Apple Watch SE e Apple Watch Pro.

Analisi: anche Apple passa alle fotocamere maggiorate

Se le lenti di iPhone 14 Pro fossero davvero così grandi, il top di gamma Apple somiglierebbe di più agli ultimi top di gamma Android usciti nel 2022, sempre più spesso caratterizzati da comparti fotografici sovradimensionati.

Si tratta di un aggiornamento che potrebbe differenziare, anche se di poco, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, anche se si tratterà di differenze minime e presenti solo nella parte posteriore.

Almeno stando alle voci, entrambi i modelli dovrebbero avere un display privo di notch, quindi frontalmente le varianti più costose di iPhone 14 dovrebbero essere identiche.