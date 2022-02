iPhone 14 Pro: ecco come Apple sostituirà il notch

The iPhone 13 Pro has a notch, but the iPhone 14 Pro may not

É da anni ormai che gli "addetti ai lavori" pronosticano l'abbandono del notch da parte di Apple per i suoi iPhone. Sembra che finalmente questo sarà l'anno giusto, almeno per iPhone 14 Pro e Pro Max.

Un progetto trapelato e poi postato su Weibo (tramite 9to5Mac) mostra i due fori che potrebbero sostituire il notch su alcuni dei prossimi iPhone. L'affidabile leaker Jon Prosser ritiene questa informazione attendibile.

Pare che Apple non sia ancora pronta a posizionare la fotocamera frontale sotto al display, di conseguenza i fori sarebbero una soluzione necessaria per sbarazzarsi del notch e ospitare gli altri componenti, come i sensori a infrarossi per il Face ID.

Questa è la forma che potrebbero avere i due fori sul display di iPhone 14 Pro. (Image credit: Ark Click/Weibo)

Le dimensioni contano

La combinazione di due fori, uno di forma circolare e uno più allungato, è la stessa di cui si è parlato in altre indiscrezioni trapelate precedentemente nelle scorse settimane.

Alcuni produttori di smartphone Android (come Huawei) optano per un taglio allungato che ricorda la forma di una pillola, mentre altri (come Samsung) preferiscono una forma rotonda. Non avevamo mai visto una combinazione dei due sullo stesso dispositivo.

Il progetto non lascia trapelare altre informazioni, se non che i fori sembrano essere leggermente più grandi di quanto ci saremmo aspettati. Al momento sembra che iPhone 14 Pro e Pro Max saranno gli unici dispositivi dotati del nuovo design, mentre i più economici iPhone 14 e iPhone 14 Max saranno caratterizzati dal solito notch.