iPhone 14 Max, dubbi sul nome: spunta una nuova ipotesi prima del lancio

Sono mesi che si parla dell'arrivo di iPhone 14 Max, il modello che dovrebbe sostituire il dismesso iPhone Mini all'interno della gamma iPhone 14.

Questa variante dovrebbe disporre di uno schermo maggiorato, andando nella direzione opposta del modello mini, ma con delle specifiche inferiori rispetto alle varianti Pro, quindi simili (o speculari) alla versione standard.

Nonostante l'arrivo dello smartphone non sia mai stato messo in discussione, a oggi persistono dei dubbi sul suo vero nome.

Stando a quanto affermato dal leaker @Tommyboiiiiii (opens in new tab) in un Tweet scoperto da Pocket Lint (opens in new tab), iPhone 14 Max in realtà potrebbe chiamarsi iPhone 14 Plus.

A farlo pensare sarebbero state alcune foto che ritraggono delle cover sulle quali è stampato il modello 'iPhone 14 Plus'. Nel secondo Tweet si può notare un link diretto alla fonte, ovvero il sito web del produttore delle cover (ESR (opens in new tab)), sul quale viene menzionato chiaramente un iPhone 14 Plus.

Lo stesso nome compare anche sul sito di un altro produttore di cover per iPhone che risponde al nome di Casetify. (opens in new tab)

Who said Plus? pic.twitter.com/O7GJAsKT8bAugust 31, 2022 See more

Si tratta di due produttori di custodie per iPhone piuttosto conosciuti, che potrebbero aver ricevuto informazioni anticipate sul nome, quindi non escludiamo che l'ipotesi di un iPhone "Plus" sia reale.

D'altra parte, potrebbe anche trattarsi di supposizioni o di un segnaposto messo sul sito fino al momento del lancio della nuova gamma iPhone 14. Del resto, la maggior parte dei leaker indica continua a sostenere che il misterioso modello si chiamerà iPhone 14 Max, quindi per ora non possiamo dirci certi a riguardo.

Analisi: il nome Max ha più senso

Anche se non abbiamo prove per escludere a priori il nome iPhone 14 Plus, riteniamo che iPhone 14 Max sia la scelta più logica.

Proprio come nel caso di iPhone 14 Pro Max, il modello dal nome ancora sconosciuto avrà uno schermo più grande e dovrebbe rappresentare la versione maggiorata della variante standard. Per questo motivo la sigla Plus avrebbe poco senso e non farebbe altro che confondere le cose.

Detto questo, in genere i modelli "Pro Max" di Apple hanno qualcosa in più di un semplice schermo più grande, per cui l'uso della parola Plus potrebbe avere senso qualora ci fossero altre differenze oltre la dimensione dello schermo.

Tuttavia mancano cinque giorno al lancio della gamma iPhone 14, quindi a breve sapremo quali sono i modelli che andranno a comporre la nuova serie di smartphone Apple.