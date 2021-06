iPhone 13: trapelati i file CAD che svelano il nuovo design, ecco dove scaricarli

Diversi rumor riguardanti la gamma iPhone 13 circolati nelle scorse settimane indicavano la probabile presenza di una batteria più capiente rispetto a quella presente sugli attuali iPhone 12. Due file CAD trapelati di recente sembrano rafforzare questa ipotesi, indicando un conseguente (quanto ovvio) aumento delle dimensioni generali degli smartphone Apple.

Non sappiamo quantificarlo con precisione, ma stando al leaker Jon Prosser, i file CAD (computer-aided design) di iPhone 13 e iPhone 13 Pro confermano che ci sarà un "lieve aumento dello spessore". Detto questo non prevediamo nulla di rivoluzionario in termini di design, e siamo certi che gran parte degli utenti sia disposta a sacrificare un po' di spazio nelle tasche per guadagnare qualche ora di autonomia in più.

In aggiunta la batteria più capiente potrebbe servire a supportare i tanto attesi display da 120Hz, molto più esigenti nei consumi rispetto agli attuali display da 60Hz presenti sugli smartphone della gamma iPhone 12.

A proposito di file CAD, Prosser li ha resi disponibili per il download, quindi potete verificare voi stessi. I link per scaricare i file si trovano nella descrizione dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Front Page Tech che trovate qui sopra.

Se non avete voglia di aprire YouTube potete trovarli a questi indirizzi:

https://drive.google.com/file/d/1c823... (iPhone 13)

https://drive.google.com/file/d/1Ep8P.. (iPhone 13 Pro)

Per visualizzare i file avrete bisogno di un software in grado di leggere i file CAD.

Tra i dettagli visibili abbiamo notato da subito il notch di dimensioni ridotte e la nuova disposizione diagonale delle fotocamere di iPhone 13 (e probabilmente di iPhone 13 mini), due novità delle quali abbiamo già sentito parlare nelle scorse settimane.

Più spazio di archiviazione e scanner LiDAR per tutti

Tra i rumor relativi ai nuovi iPhone 13 c'è una nota dell'analista di Wedbush Daniel Ives pubblicata da MacRumors nella quale si afferma che la gamma iPhone 13 (probabilmente iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max) potrebbe avere fino a 1TB di spazio di archiviazione, il doppio rispetto alle varianti più potenti della gamma iPhone 12.

Questa teoria va a braccetto con quanto afferma Prosser, ma Ives aggiunge che tutti i modelli della gamma Phone 13 potranno contare sullo scanner LiDAR. Questo rumor non ci è nuovo, ma per ora non abbiamo certezze a riguardo.

Le voci sembrano piuttosto attendibili e nel tempo abbiamo trovato diversi indizi in tal senso, ma non potremo esserne certi fino al lancio dei nuovi iPhone 13 previsto per il mese di settembre. Fino a quella data, la redazione di TechRadar farà il suo massimo per tenervi aggiornati su tutti i leak e i rumor più credibili sui nuovi smartphone di casa Apple.

Fonte: Tom's Guide