iPhone 13 a settembre 2020, nuova conferma

Quando esce iPhone 13? Pare che sarà a settembre, mese in cui tradizionalmente Apple presenta il suo nuovo smartphone. La notizia non è proprio una sorpresa ma qualche dubbio è lecito, visto che iPhone 12 è uscito in ritardo per via della pandemia da Covid.

Daniel Ives (Wedbush Securities) ha spiegato a 9to5Mac che, secondo la sua opinione da esperto e insider, iPhone 13 arriverà effettivamente a settembre. Ma almeno alcuni dei modelli potrebbero non uscire fino a ottobre.

Come da programma, la domanda resta alta

iPhone 11 era stato annunciato il 10 settembre, per poi arrivare sul mercato il 20 settembre. Per iPhone 13 le cose dovrebbero essere simili, almeno per alcuni dei modelli in arrivo.

Siamo ancora molto lontani dalla presentazione ufficiale, comunque, quindi non è il caso di fare troppo affidamento su informazioni come queste; restiamo comunque nell'ambito delle indiscrezioni e dei leak, niente di veramente affidabile.

Secondo Wedbush Securities, poi, Apple produrrà una quantità maggiore di iPhone 13, rispetto ad iPhone 12; si parla di circa 100 milioni di unità. Pare infatti che la domanda sarà molto elevata, grazie anche a un crescente interesse per gli smartphone 5G.