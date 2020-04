iPhone 12, spunta l’ipotesi di un quarto modello

La presentazione di iPhone 12 è prevista a settembre, ma diverse indiscrezioni suggeriscono che la data di uscita dello smartphone potrebbe slittare nel 2021 e nuove voci indicano l’esistenza di un quarto modello di iPhone.

Come riporta il sito 9to5Mac, l'analista Ming-Chi Kuo, una delle fonti più affidabili sui prossimi prodotti Apple, ha dichiarato che potrebbero esserci quattro modelli di iPhone 12 in arrivo entro la fine dell'anno, ma non saranno rilasciati contemporaneamente.

Secondo Kuo, gli iPhone più piccoli (i modelli da 5,4 pollici e 6,1 pollici) potrebbero entrare in produzione a settembre, con una variante più grande da 6,7 pollici prevista a ottobre.

Non è chiaro quale sarà il quarto modello di iPhone, ma potrebbe trattarsi di uno smartphone sempre da 6,7 pollici.

iPhone SE 2020 , presentato a metà aprile, ha un display da 4,7 pollici ed è entrato in produzione a metà marzo. Secondo la dichiarazione di Kuo, questo suggerirebbe che i prossimi iPhone 12 potrebbero non essere disponibili rispettivamente fino a ottobre e novembre.

A differenza della serie iPhone 11, che è stata presentata contemporaneamente, sembra che i prossimi modelli di iPhone 12 possano essere rilasciati a scaglioni.

Non sarebbe la prima volta che Apple suddivida l'uscita della gamma di iPhone, dal momento che iPhone X è stato presentato diversi mesi dopo l’uscita di iPhone 8 e 8 Plus.

I quattro modelli di iPhone 12

Kuo non è stato chiaro su come saranno questi quattro iPhone, ma abbiamo diverse idee a riguardo.

In base al modello precedente, ci aspetteremmo che ci fosse una versione standard di iPhone 12, nonché un iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max. Abbiamo sentito indiscrezioni in merito a quest'ultimo smartphone, ma queste non confermano il nome che verrà utilizzato, in quanto il leaker si è basato sulla nomenclatura precedente.

Il quarto modello potrebbe essere iPhone 5G, dal momento che numerose indiscrezioni hanno suggerito che potrebbe arrivare nel 2020. Non sappiamo le specifiche di questo smartphone o su come si posizionerà rispetto agli altri modelli di iPhone 12. Secondo Kuo, potrebbero esserci solo tre dimensioni, quindi è possibile che iPhone 5G abbia le stesse dimensioni della variante 4G di fascia alta, forse 6,7 pollici.

Se queste indiscrezioni si rivelassero corrette, la differenza di dimensioni del display dei prossimi iPhone sarebbe di 0,7 pollici e 0,6 pollici, rispettivamente con i modelli più piccoli e grandi. Si tratta di un divario maggiore rispetto alla serie precedente, ma è possibile che Apple stia provando a distinguere maggiormente i suoi smartphone l’uno dall’altro.

Il quarto modello potrebbe essere anche un iPhone SE Plus di cui abbiamo sentito parlare e che avrebbe senso con un display da 5,1 pollici. Tuttavia, questa ipotesi farebbe cadere l’ipotesi iPhone 5G.

Scopriremo di più sulla serie iPhone 12 a partire da settembre 2020, quando ci aspettiamo di vedere presentati gli smartphone. Restate sintonizzati per scoprire tutte le ultime notizie.