iPhone 12 potrebbe arrivare addirittura in quattro versioni

Stando a una fuga di notizie proveniente dall’esperto di analisi tecnica Jon Prosser, iPhone 12 avrebbe superato la fase di prototipazione e potrebbe essere lanciato sul mercato entro la fine del 2020, in contraddizione con le voci su possibili rinvii al prossimo anno .

Come sostenuto da una nota pubblicata dall’ analista Apple Ming-Chi Kuo alla fine dello scorso anno , l’azienda di Cupertino potrebbe svelare al pubblico quattro differenti modelli di iPhone 12 e potrebbe farlo entro la fine del 2020.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!Final details line up pretty well with what Kuo said last year! 🤯Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! 👀Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2April 6, 2020