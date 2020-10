iPhone 12, per riceverlo dovrete aspettare più del previsto: ecco perchè

Secondo quanto riferito dal CEO di Apple Tim Cook durante una teleconferenza sugli utili, le forniture di iPhone 12 sarebbero limitate, e lo stesso vale per gli iPad, i Mac e gli Apple Watch.

Come riporta 9to5Mac, Tim Cook ha detto che il team sta "lavorando al massimo delle capacità per rimediare a questi problemi di approvvigionamento il più velocemente possibile. A questo punto, però, non sono in grado di dare una stima sulle tempistiche".

Cook non ha parlato nello specifico riguardo le cause dello stock limitato, ma non è difficile immaginarle. La pandemia che sta dilagando a livello mondiale ha afflitto gli interessi sia dei produttori che delle aziende di trasporto, e neanche il lancio di iPhone 12 può essere esente dalle conseguenze di questa situazione.

Tutti gli iPhone di quest'anno montano il nuovo SoC A14 Bionic, che avrà bisogno di essere prodotto in enormi quantità, e non scordiamoci inoltre che iPhone 12 Pro e Pro Max sono anche provvisti di sensore LiDAR.

Il gioco dell'attesa

I fan di vecchia data di Apple sicuramente se lo aspettavano. Prima del lancio di iPhone 12, abbiamo sentito per mesi molte voci riguardo i problemi di fornitura e una data di lancio posticipata a ottobre.

Al momento, solo iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono in vendita. I preordini per iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max apriranno il 6 novembre.

Cook non ha potuto dire altro se non "staremo a vedere", riguardo il lancio dei restanti modelli di iPhone e il volume della domanda che ne conseguirà. Attualmente, ordinando iPhone 12 e 12 Pro dal sito ufficiale Apple in Italia, il tempo di attesa per riceverlo è di circa una settimana, e non sappiamo come si evolverà la situazione.

