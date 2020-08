iPhone 12: per il 4G bisognerà aspettare il 2021

The iPhone 11 (above) is a 4G phone, but Apple's next 4G handset might be a way off

Il 2020 sarà l'anno del 5G: si dice infatti che tutti e quattro i nuovi iPhone 12 supporteranno il 5G. Sembra comunque probabile che verranno rilasciate anche delle versioni più economiche con supporto solo 4G di due modelli di iPhone 12, il problema è che arriveranno molto più tardi del previsto.

Questo è quanto affermano gli analisti di Wedbush Securities, che hanno parlato con Business Insider. Originariamente ci si aspettava che le versioni 4G sarebbero arrivate insieme a quelle 5G, ma a giudicare dall'attuale situazione della catena di fornitura in Asia sembra che i modelli 4G arriveranno solo nel 2021, nel mese di febbraio.

È interessante notare come questa indiscrezione si riferisca solo a un modello 4G di iPhone 12, invece che a due. Qualunque sarà il numero delle versioni di iPhone 12 con supporto 4G, l'attesa sarà molto lunga.

Questi sono i migliori iPhone in circolazione

Ecco i migliori giochi per iPhone

iPhone 12 riuscirà a guadagnarsi un posto tra i migliori smartphone del mondo?

Non tutto il male vien per nuocere: secondo gli analisti, i modelli con supporto solo 5G non costeranno più della serie iPhone 11, quindi la maggior parte degli utenti interessati all'acquisto non dovrà probabilmente fronteggiare una spesa esageratamente più alta di quanto previsto.

Catena di montaggio

Almeno alcuni modelli iPhone 12, però, dovrebbero essere in dirittura d'arrivo: secondo inews.qq, Foxconn (il principale produttore di iPhone), ha iniziato ad assumere un gran numero di nuovi dipendenti, molto probabilmente per la produzione e la linea di montaggio di iPhone 12.

Questo evento si ripete ogni anno per l'azienda, con la differenza che stavolta le assunzioni stanno avvenendo con circa un mese di ritardo rispetto al solito. La cosa non ci sorprende, considerando le conseguenze portate dalla pandemia di Covid-19 nel mondo della tecnologia. Come eccezionalmente confermato dalla stessa Apple, i nuovi iPhone verranno messi in vendita più tardi rispetto alla tabella di marcia rispettata negli scorsi anni.

Di solito i nuovi iPhone vengono presentati a settembre, ma non è chiaro se l'evento verrà spostato a ottobre quest'anno. In alternativa, l'evento potrebbe tenersi a inizio settembre come al solito, ma i fan dovranno aspettare più a lungo per mettere le mani sul nuovo iPhone 12.

In ogni caso, iPhone 12 sta per arrivare, almeno per quanto riguarda la versione 5G. Se volete risparmiare e scegliere i modelli con supporto solo 4G, invece, dovrete aspettare qualche mese. O ancora, in alternativa, scegliere iPhone SE (2020).

iOS 14: tutto quello che sappiamo sul nuovo sistema operativo Apple

Via Apple Insider