iPhone 12: le foto del nuovo cavo rinforzato

The iPhone 11 Pro with its charging cable

Alcune indiscrezioni nelle ultime settimane hanno suggerito che iPhone 12 non includerà nè EarBuds nè caricabatterie nella confezione. Secondo altre informazioni più recenti, invece, insieme a iPhone 12 verranno venduti sia un adattatore che un cavo per la ricarica, ma quest'ultimo sarà molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati.

Secondo il leaker di Twitter L0vetodream, Apple potrebbe includere un cavo in nylon intrecciato stavolta, diverso da quello solito rivestito in plastica. La stessa fonte aveva già fatto affermazioni simili in passato, ma stavolta ha condiviso anche una foto.

In genere i cavi intrecciati si dimostrano più durevoli, quindi se questa indiscrezione si rivelasse vera sarebbe un'ottima notizia. Vi ricordiamo che niente di tutto ciò è stato confermato ufficialmente, quindi al momento non c'è nessuna certezza, e vi facciamo anche presente che il tweet in questione è stato rimosso senza apparente motivo.

(Image credit: L0veToDream)

Qua sopra potete vedere un'immagine di quello che potrebbe essere l'aspetto del cavo. L0vetodream in un tweet successivo ha specificato che il cavo nero è pensato per i Mac, mentre iPhone 12 includerà nella confezione un cavo di colore bianco.

La fonte non ha potuto confermare se il cavo sarà incluso insieme a tutti i modelli della serie iPhone 12. Rimane la possibilità che il cavo intrecciato venga dato in dotazione solamente con alcuni iPhone più costosi, mentre altri potrebbero essere venduti insieme al classico cavo in plastica, o addirittura senza cavi.

Per esempio, sia iPhone 11 Pro che iPhone 11 Pro Max vengono venduti con un cavo USB-C / Lightning, mentre il cavo venduto insieme a iPhone 11 è un semplice USB-A. Apple potrebbe scegliere di mantenere lo stesso approccio con la serie iPhone 12 e includere il nuovo cavo nella confezione dei soli dispositivi più costosi.

Secondo altre indiscrezioni recenti la produzione di iPhone 12 subirà un ritardo non indifferente, quindi forse dovremo aspettare fino a ottobre per vedere i nuovi iPhone.