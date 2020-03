iPhone 12: il sensore ToF sarà un'esclusiva del modello Pro

Gli esperti suggeriscono che l’uscita della serie iPhone 12 verrà ritardata fino a ottobre o novembre, oppure che i nuovi iPhone saranno rilasciati a settembre in numero limitato. In verità, nessuno sa davvero cosa accadrà a questo punto, nemmeno Apple. È troppo presto per sapere esattamente quale impatto avrà il coronavirus sulla produzione in Cina nei prossimi mesi.

L'analista di TF International Securities, Ming-Chi Kuo, ha affermato che i nuovi iPhone 12 offriranno un nuovo design, frutto di una combinazione tra iPhone 11 e iPhone 5. I dispositivi dovrebbero sfoggiare bordi in metallo appiattiti, un display infinity con notch e un blocco per le fotocamere posteriori quadrato dotato di sensori di ultima generazione. Come se non bastasse, i nuovi iPhone dovrebbero supportare il 5G e montare schermi OLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Secondo 9to5Mac, all'interno del codice di iOS 14 sono stati trovati riferimenti a un nuovo sensore di profondità che dovrebbe essere integrato sui modelli di fascia più alta della serie iPhone 12.

Le fotocamere ToF sono sensori di profondità, utili per la realtà aumentata. Guarda caso, si vocifera anche che il colosso di Cupertino sia al lavoro su una nuova app di realtà aumentata, Apple AR.

La cattiva notizia è che la pandemia da coronavirus ha ormai raggiunto anche gli USA, e, molti Stati hanno cominciato a varare misure restrittive per contenere la diffusione del virus. Non sappiamo quindi con esattezza se Apple riuscirà a rispettare la tabella di marcia, ed è troppo presto per fare ipotesi a riguardo.