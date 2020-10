iPhone 12 4G, ecco perchè non dovreste acquistarlo

Le vecchie indiscrezioni secondo cui iPhone 12 potrebbe non supportare il 5G iniziano a sembrare sempre più infondate, dal momento che un numero sempre crescente di voci suggerisce che tutti i prossimi smartphone rilasciati da Apple alla fine dell'anno supporteranno il 5G.

Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che potrebbero esserci anche altri due modelli (forse varianti di iPhone 12 e iPhone 12 Max) oltre ai quattro modelli 5G, che potrebbero non supportare il 5G e avere prezzi più bassi.

Tali voci sembrano piuttosto incerte, dato che il leaker non ha mai fatto trapelare nulla finora, ma la prospettiva di un iPhone 4G ha entusiasmato numerose persone, dato che presumibilmente sarà meno costoso dell’attuale iPhone 11.

Anche se iPhone 12 4G dovesse veramente essere presentato, noi vi consigliamo di frenare l’entusiasmo e non acquistarlo immediatamente, dal momento che ci sono diverse buone ragioni per cui potreste considerare di spendere un po' di più e prendere la variante 5G.

A prova di futuro?

(Image credit: Future)

Spesso vengono usate le parole "a prova di futuro" per descrivere il reale vantaggio dei prodotti o delle tecnologie, riferendosi al fatto che continueranno a essere attuali e utili dopo l'acquisto anche negli anni a venire.

Ad esempio l’USB-C è a prova di futuro perché quasi sicuramente continuerà a essere uno standard tecnologico anche nei prossimi anni. La vecchia tecnologia microUSB non è a prova di futuro, poiché ormai pochi gadget o caricabatterie la supportano.

Quando acquistate un nuovo gadget dovete tenere in considerazione non solo il suo immediato funzionamento, ma anche l’aspettativa di “vita” negli anni successivi. La durata media di uno smartphone è di due anni e mezzo, ma diverse persone usano il loro dispositivo per cinque o più anni.

È inutile acquistare un prodotto che smetterà di essere utile già a metà del suo ciclo di vita. iPhone 12 4G non sarebbe a prova di futuro e lo stesso vale per qualsiasi smartphone 4G nel 2020 perché il 5G diventerà probabilmente lo standard nel giro di pochi anni. Questa a prima vista potrebbe sembrare un'affermazione discutibile, quindi approfondiamo.

Il 5G non sarà poco diffuso per sempre

(Image credit: Future)

Il supporto 5G non è al momento fondamentale, perché poche persone hanno uno smartphone 5G e pochi Paesi dispongono di reti 5G abbastanza complete da permettere una connessione continuativa e affidabile. Per testare il 5G, infatti, nella maggior parte dei casi bisogna andare nelle grandi città.

La copertura del 5G però non sarà per sempre così limitata e, quando più persone avranno smartphone con supporto al 5G, ci saranno diversi modi di utilizzare la connessione Internet ad alta velocità rispetto a quello che è possibile fare in questo momento.

Considerate questo: quando il 4G è stato presentato per la prima volta, numerose persone hanno affermato che non sarebbe stato molto utile. Dopo quasi dieci anni, le app che sfruttano questa connessione sono tantissime.

È probabile che il 5G avrà lo stesso successo e forse non passerà molto tempo prima che le app che richiedono connettività 5G inizino a essere sviluppate e rilasciate. Quindi, se state acquistando un nuovo iPhone 4G e vi aspettate di tenerlo per diversi anni, potreste rimanere delusi fra qualche anno quando le app sfrutteranno questa connessione per offrire la miglior esperienza.

Per questo motivo, consigliamo di prendere in considerazione un iPhone 5G, anche perchè si dice che costerà solo 100 euro in più. Oppure, potete acquistare uno smartphone Android 5G più economico, che probabilmente sarà capace di sfruttare allo stesso modo la connessione ad alta velocità.

Una terza opzione potrebbe essere quella di acquistare un vecchio modello di iPhone, poiché il prezzo economico potrebbe spingervi a cambiare più velocemente lo smartphone e passare finalmente a uno che supporta il 5G al momento opportuno. In basso trovate diversi modelli di smartphone che potete prendere in considerazione.