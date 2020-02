iPhone 11, presto il PC potrebbe non essere più necessario per il ripristino

Sembra che Apple stia testando la possibilità di ripristinare il vostro iPhone o iPad riportandoli al loro stato iniziale grazie a una funzionalità che sarà disponibile via etere.

L’obiettivo potrebbe essere stato svelato in dettagli rivelatori che fanno riferimento a una funzionalità che lo renderà realtà nella terza versione beta di iOS 13.4.

All'interno della suddetta versione beta c’è una funzionalità chiamata "Ripristino del sistema operativo" che sembra essere un modo per ripristinare i dispositivi iOS e Apple via etere. Potrebbe anche essere possibile collegare il dispositivo problematico a un altro iPhone o iPad per ripristinarlo.

Attualmente, per ripristinare e reinstallare i sistemi operativi sui dispositivi Apple è necessario che questi siano collegati a un computer. Una funzionalità come questa disponibile su Internet alleggerirebbe sicuramente il peso di questo processo, poiché saremmo molto più vicini al modo in cui lo strumento Assistente Migrazione di Apple funziona su Mac.

Naturalmente, alcuni dispositivi della famiglia Apple come gli smart speaker Apple Watch e HomePod trarrebbero un evidente beneficio dall'aggiunta di una funzionalità come questa.

Dato che questo è venuto fuori da una versione non definitiva, Apple potrebbe benissimo testarlo e di conseguenza scegliere di non includerlo. O potrebbe portarlo a raggiungere gli standard per poi rilasciarlo in un futuro aggiornamento di iOS. Magari includerlo in iOS 14, che probabilmente arriverà entro la fine dell'anno 2020.