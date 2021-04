iPad Pro 2021: procurarsene uno potrebbe essere molto difficile

Abbiamo sentito che il nuovo iPad Pro (2021) potrebbe essere presentato ad aprile, e ci sono giunte anche parecchie indiscrezioni riguardo al possibile design e al nuovo processore. Le ultime notizie purtroppo non sono buone, e riguardano il display.

Secondo le informazioni contenute in un report di Bloomberg, Apple starebbe faticando a procurarsi un numero sufficiente di schermi per i nuovi iPad Pro. Secondo svariate indiscrezioni, lo schermo dei nuovi iPad Pro utilizzeranno la tecnologia Mini LED, e sarebbe proprio questa particolarità a costituire un problema nella fase di approviggionamento.

Non è stato reso chiaro il motivo preciso per cui si stiano verificando questi problemi di produzione, ma pare che almeno un'azienda produttrice abbia cessato di produrre i display, il che suggerisce un problema di natura produttiva o di fornitura.

Meno iPad per gli acquirenti

Se ciò fosse vero, molto probabilmente verrà commercializzato un numero inferiore di iPad rispetto alle previsioni.

Questo renderebbe l'acquisto di un iPad Pro 2021 molto più difficile del solito per i potenziali acquirenti. Un problema simile si è verificato con il lancio di iPad Air 4, in quanto la limitata disponibilità iniziale ha prolungato i tempi d'attesa per molti clienti.

Se siete intenzionati ad acquistare il nuovo iPad Pro 2021, restate in guardia e tenete bene a mente la data di presentazione (quando verrà annunciata), in modo da essere pronti ad acquistarne uno nel momento in cui i nuovi iPad Pro verranno messi in commercio.

Tenete a mente che secondo alcune indiscrezioni il nuovo iPad Pro 2021 non sarà molto diverso da iPad Pro 2020, che a sua volta presentava pochi potenziamenti rispetto alle versioni del 2018. Se non avete delle motivazioni valide, per voi potrebbe essere sufficiente l'acquisto di uno dei modelli più "datati", che potrete portarvi a casa a un ottimo prezzo approfittando delle migliori offerte iPad.