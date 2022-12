iPad mini 7 potrebbe non arrivare prima del 2024

Dato che l'iPad mini 6 è stato lanciato nel settembre 2021, sarebbe stato ragionevole aspettarsi un seguito nel settembre 2022, ma naturalmente non abbiamo visto alcun tablet di questo tipo e si vocifera che potrebbe arrivare solo all'inizio del 2024.

La notizia arriva per gentile concessione dell'analista Apple Ming-Chi Kuo, secondo cui il prossimo piccolo tablet di casa Apple arriverà entro la fine del 2023 o nella prima metà del 2024 (anche se non è chiaro da cosa dipenda).

Kuo continua dicendo che il "principale punto di forza" dell'iPad mini 7 sarà un nuovo processore. L'attuale modello monta il chipset A15 Bionic, lo stesso di iPhone 13.

iPad pieghevole

Questa affermazione sull'iPad mini è stata in realtà preceduta da un'altra osservazione da parte di Kuo: egli afferma che è "improbabile" che un iPad pieghevole sostituisca l'iPad mini nel 2025, una mossa che è stata "precedentemente prevista" in alcuni settori dell'industria.

L'analista sottolinea che un iPad pieghevole costerà molto di più dell'iPad mini - il modello in vendita ora costa da 449 dollari in su; resterà un modello economico a lungo, quindi non rischia.

Negli ultimi anni si è parlato molto di un iPhone pieghevole, ma meno di un iPad pieghevole. In realtà potrebbero essere un unico dispositivo: un gadget delle dimensioni di un iPhone quando è piegato e un tablet delle dimensioni di un iPad quando lo schermo è aperto.

Apple evolve la sua linea di prodotti

C'è chiaramente un'area in cui Apple è in ritardo rispetto a Samsung: i dispositivi pieghevoli. Apple non ha nulla che possa competere con il Samsung Galaxy Z Fold 4 o il Samsung Galaxy Z Flip 4, e questo è un problema.

Essendo Apple, non vorrà tuffarsi nel mercato dei dispositivi pieghevoli fino a quando non sarà sicura che la tecnologia abbia raggiunto un livello soddisfacente - e diremmo che questo è sicuramente il caso dei dispositivi pieghevoli presenti sul mercato al momento.

Alla luce di ciò, la previsione del 2025 per il lancio di un dispositivo pieghevole da parte di Apple, sia esso commercializzato come iPhone o iPad, ci sembra corretta. Sospettiamo che il primo pieghevole di Apple sarà dotato di iPadOS, quindi un iPad pieghevole sembra più probabile al momento.

Nel frattempo l'iPad mini continua a vivere, a quanto pare, almeno per il momento. Non sembra essere una delle principali priorità di Apple (quest'anno non è previsto alcun aggiornamento del prodotto), ma resta un prodotto valido e ha un suo pubblico: non mancano le persone, infatti, che preferiscono il formato più piccolo.