iPad (2019), il nuovo modello disponibile a un prezzo accessibile

L'ultimo iPad Apple (che per chiarezza chiameremo il nuovo iPad (2019)) è disponibile per l'acquisto da oggi 30 settembre, ed è piuttosto economico per gli standard di Apple.

Ora è disponibile sul sito ufficiale Apple al prezzo di partenza di 389,00€ per il modello da 32 GB, che aumenta a 489,00€ per 128 GB di memoria.

Se non sapete ancora molto del nuovo iPad potrete comunque intuire che non si tratta di un tablet di fascia alta, ma non tutti ne hanno bisogno. La qualità di questo iPad è ottima se rapportata al prezzo.

Più grande e migliore, ma non di molto

Ha uno schermo da 10.2'' più grande rispetto al modello precedente, e cornici più sottili. Supporta Apple Pencil e Smart Keyboard (anche se naturalmente queste sono vendute separatamente).

Il chipset A10 Fusion dovrebbe offrire una potenza da fascia alta. Non supporta la tecnologia Face ID, e di conseguenza ha un design più datato rispetto all'iPad Pro 11 (2018), con il pulsante Home e Touch ID.

Non abbiamo ancora sottoposto il nuovo iPad (2019) a tutti i test per la recensione completa, ma nella nostra recensione in anteprima siamo giunti alla conclusione che si tratti di un piccolo ma buon miglioramento rispetto al modello precedente, a un prezzo contenuto. Potrebbe valer la pena darci un'occhiata se volete avere accesso a iPadOS a un prezzo contenuto, e se volete uno schermo più grande rispetto all'iPad mini (2019).

Se avete già pre-ordinato il tablet dovreste averlo con voi molto presto, se non addirittura oggi. Se non lo avete pre-ordinato potete acquistarlo subito, mentre invece se non avete fretta potete aspettare la nostra recensione completa sul nuovo iPad economico.