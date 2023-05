iOS, 5 trucchi per sfruttare al meglio il vostro iPhone

Di recente abbiamo condiviso con voi un piccolo trucco per iPhone che consente di chiudere in una mossa sola le schede di Safari, ma questa utile scorciatoia è ben lontana dall'essere l'unica funzione "segreta" di iOS da conoscere nel 2023.

In questo articolo abbiamo selezionato 5 trucchi iOS per aiutarvi a navigare più velocemente sul vostro iPhone che forse ancora non conoscevate, dalle scorciatoie da tastiera a quelle per la calcolatrice.

Tutto quello che c'è da sapere su iOS 17

1. Dite basta ai mal di testa da calcolatrice

(Image credit: Future / Axel Metz)

La maggior parte degli utenti di iPhone sa quanto sia frustrante dover reinserire daccapo le cifre nell'app Calcolatrice dopo aver premuto per sbaglio un numero sbagliato, ma sapevate che non è necessario ricominciare da zero per correggere l'errore?

Se si digita un numero sbagliato nell'app calcolatrice, è sufficiente scorrere brevemente il dito a sinistra o a destra sul numero errato per rimuovere l'ultima cifra inserita. Potete ripetere questo trucco tutte le volte che volete, finché la schermata dei numeri non torna a zero.

2. Scorrete verso l'alto con un solo tocco

(Image credit: Future / Axel Metz)

Se state guardando pagine particolarmente lunghe sul web, può essere fastidioso scorrere indietro fino all'inizio della pagina scorrendo all'infinito. Se vi capita, basterà toccare la barra di stato nella parte superiore del display dell'iPhone (lato orologio o lato batteria) per tornare rapidamente al punto di partenza.

Questo trucco funziona con i browser come Safari e Chrome e, più in generale, con varie applicazioni. Se avete un iPhone con Dynamic Island (iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max), potrete utilizzare questo metodo solo quando questa non è in funzione.

3. Trasformate la barra spaziatrice in un trackpad

(Image credit: Future / Axel Metz)

Sapevate che il vostro iPhone ha un trackpad nascosto? Si trova sotto (o meglio, dentro) la tastiera e può essere attivato tenendo premuta la barra spaziatrice un po' più a lungo. In altre parole, non è necessario fare più tap tra le parole e le lettere per correggere gli errori, ma si può navigare nel testo comodamente dalla tastiera.

4. Non serve passare alla tastiera numerica

(Image credit: Future / Axel Metz)

Quando digitate sulla tastiera del vostro iPhone, probabilmente siete abituati a passare manualmente alla tastiera numerata quando necessario. Ma sapevate che è possibile passare dalla tastiera alfabetica a quella numerica con una rapidità ancora più estrema?

Invece di toccare il pulsante "123" nell'angolo in basso a sinistra della tastiera, tenetelo premuto e trascinate il dito sul numero o sul simbolo che volete inserire. Quando lo lascerete, la tastiera tornerà automaticamente al layout alfabetico, risparmiando un paio di clic. Certo, all'inizio questo trucco è un po' complicato da perfezionare, ma con la pratica vi farà sentire dei veri maestri dell'iPhone.

5. Dite addio alle richieste di valutazione in-app

(Image credit: Future / Axel Metz)

Tutti noi siamo stanchi di quei fastidiosi messaggi di valutazione che appaiono ogni tanto quando si apre un'applicazione, ma fortunatamente iOS include un'utile impostazione per bandirli definitivamente.

Andate in Impostazioni, scorrete fino ad App Store e deselezionate la voce. Et voilà! Niente più fastidiose richieste di feedback (potete ringraziarci dopo).