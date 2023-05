iPhone, questo trucco da 2 secondi vi farà risparmiare un sacco di tempo

Una casa ordinata aiuta a sentirsi più in pace, e lo stesso vale per i dispositivi elettronici che usiamo tutti i giorni.

Chi possiede un iPhone, per esempio, ha a lungo discusso sulla necessità di chiudere le app in esecuzione in background per migliorare le prestazioni e risparmiare la durata della batteria. Mentre Apple sostiene che non ci sia bisogno di chiudere le app a meno che non diventino totalmente non reattive, possiamo dire con certezza che la questione è un po' diversa quando si tratta di schede del browser aperte.

Siamo tutti colpevoli di aver lasciato un numero eccessivo di schede aperte nell'app Safari. Oltre a creare dei rallentamenti, è noto che il browser Apple tenda ad eliminare inaspettatamente le schede di Safari (Si apre in una nuova scheda) quando se ne lasciano troppe aperte contemporaneamente.

Per aiutarvi a evitare frustrazioni di varia natura, condividiamo con voi un trucco (Si apre in una nuova scheda) per iPhone che in due secondi vi permette di cancellare in massa le schede aperte di Safari.

Se vi spostate nell'angolo in basso a destra di una scheda aperta su Safari, vedrete l'icona che indica le schede aperte. Facendo clic una volta su di essa si visualizzeranno tutte le schede aperte, ma tenendo premuta l'icona si aprirà un menu che contiene un'opzione per eliminare tutte le schede aperte in un colpo solo.

(Image credit: Future / Axel Metz)

Questo non è altro che un piccolo trucco che evita di dover chiudere le schede una per una, e in molti utenti Twitter (Si apre in una nuova scheda) non ne erano a conoscenza.

Ma non è tutto...

C'è un altro trucco, ancora più utile, nascosto nelle impostazioni dell'iPhone, che elimina la necessità di cancellare manualmente un'altra scheda aperta di Safari.

Nel 2019, con iOS 13, Apple ha introdotto l'opzione per chiudere automaticamente le schede aperte di Safari dopo un determinato periodo di tempo. Come, vi chiederete? Ve lo spieghiamo.

In primo luogo, andate su Impostazioni e selezionate la pagina delle opzioni di Safari. Una volta lì, scorrere verso il basso e selezionare il menu "Chiudi pannelli". Per impostazione predefinita, l'opzione è impostata su Manualmente, ma potete scegliere di far chiudere automaticamente le schede aperte dopo un giorno, una settimana o un mese. Evviva!

(Image credit: Future / Axel Metz)

Ma cosa succede se avete bisogno di recuperare una scheda che è stata chiusa automaticamente? Non temete. Se volete rivedere una scheda chiusa di Safari, premete a lungo l'icona Più nell'angolo in basso a sinistra della schermata di anteprima delle schede per visualizzare l'elenco delle schede chiuse di recente.

In questo modo, sarete in grado di vivere un'esperienza digitale più ordinata.