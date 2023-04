iOS 17, ecco gli iPhone (e gli iPad) che non saranno supportati

Ci aspettiamo che Apple presenti iOS 17 e iPadOS 17 alla WWDC 2023 di quest'anno, e le ultime indiscrezioni rivelano quali iPhone e iPad saranno (e non saranno) supportati dal prossimo aggiornamento software.

Secondo un'affidabile fonte di MacRumors (Si apre in una nuova scheda), iOS 17 non sarà supportato da iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, mentre iPadOS 17 non sarà supportato da iPad Pro di prima generazione (sia il modello da 9,7 pollici che quello da 12,9 pollici) e iPad di quinta generazione. Tutti e sei i dispositivi sono usciti tra novembre 2015 e novembre 2017.

Se l'indiscrezione è vera, con il prossimo aggiornamento software Apple abbandonerà il supporto per quasi tutti gli iPhone e iPad con chip A11 Bionic o più vecchi. L'iPad di sesta e settima generazione, così come l'iPad Pro di seconda generazione (sia il modello da 10,5 pollici che quello da 12,9 pollici), secondo quanto riferito, sarebbero l'eccezione alla regola.

La notizia non è poi così sorprendente. Apple abbandona abitualmente il supporto per i dispositivi più vecchi a ogni nuova edizione di iOS e iPadOS: iPhone 6S, iPhone 7 e iPad Air 2 sono stati tra i modelli non supportati da iOS 16 e iPadOS 16, per esempio.

Nel 2017 Apple annunciò l'allora rivoluzionario iPhone X (Image credit: Apple)

Naturalmente, questi dispositivi non diventeranno improvvisamente da buttare con l'uscita di iOS 17 e iPadOS 17. Gli ultimi aggiornamenti di iOS e iPadOS disponibili per questi dispositivi dovrebbero permetterne un funzionamento adeguato ancora per diversi anni, in quanto Apple è nota per fornire un supporto migliore rispetto agli smartphone Android ai dispositivi più vecchi.