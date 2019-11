iOS 13.1.2 disponibile per il download

Con un tempismo poco usuale iOS 13.1.2 ora è disponibile per il download con più correzioni di bug per l'ultimo sistema operativo di Apple. L'aggiornamento è compatibile con iOS 13 e iPadOS 13.

Sembra quasi un déjà vu, infatti iOS 13.1.1 è uscito solo venerdì scorso. Secondo 9to5Mac l'aggiornamento di oggi non contiene grandi cambiamenti a livello estetico. Si tratta semplicemente di correzioni per alcuni piccoli bug. La cosa interessante è la frequenza con la quale stanno arrivando questi aggiornamenti al pubblico per correggere il software.

Tra le note di rilascio per la versione iOS 13.1.2 vengono annoverate correzioni per iCloud, HomePod, Bluetooth e display.

Risolve un bug che impediva la visualizzazione della barra progressiva del backup su iCloud al termine di un backup

Risolve un bug che impediva in alcuni casi alla fotocamera di funzionare

Risolve un bug che impediva in alcuni casi l’attivazione della torcia

Risolve un bug che poteva portare all'errata calibrazione del display

Risolve un problema che poteva impedire a HomePod di eseguire i comandi rapidi

Risove un problema che impediva la connessione Bluetooth per alcuni veicoli

Nonostante i celeri aggiornamenti al software di iPhone e iPad continuano a esserci alcune cose che rimangono da correggere per gli sviluppatori. Marco Arment, lo sviluppatore dell'app per podcast Overcast se l'è presa con il bug UISearchController-UINavigationBar, ancora non risolto, affermando che abbia completamente rovinato la sua app.

And they still haven’t fixed the UISearchController-UINavigationBar corruption introduced in 13.1, which totally screwed my app. https://t.co/mAB9kjSxsaSeptember 30, 2019

La beta di iOS 13 ha debuttato il 3 giugno alla Apple WWDC 2019 e, anche dopo tre mesi di test e l'uscita di iPhone 11 e iPhone 11 Pro, è chiaro che ci sia bisogno di ancora più tempo per correggere la nuova versione del software.