Intel Rocket Lake-S potrebbe arrivare prima del previsto per contrastare le CPU AMD Ryzen 4000

I processori Intel Rocket Lake-S sono stati individuati in un benchmark online, prima ancora della presentazione ufficiale delle CPU Comet Lake-S di decima generazione. Pare che il Team Blue stia accelerando lo sviluppo di questi prodotti per non perdere ulteriore terreno con la diretta rivale AMD.

È stata individuata nel database 3DMark una CPU Rocket Lake-S di undicesima generazione, o 11th-gen, da 8 core/16 thread, come evidenziato dal noto leaker @_rogame .

[RocketLake-S]Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 1.80GHz8C/16T 1.8GHz baseIntel Corporation RocketLake S UDIMM 4L ERB pic.twitter.com/hKiR7QgKExApril 15, 2020

Ammesso che il benchmark trapelato sia autentico, si tratta sicuramente di un engineering sample, visto che la frequenza base è di soli 1,8 GHz (il prodotto finito funzionerà a clock nettamente superiori).

L’aspetto più interessante di questa scoperta è il fatto che un processore Rocket Lake-S sia stato già testato online, il che presuppone che il debutto di questa nuova gamma di CPU non sia troppo lontano.

Addirittura si vocifera di un’uscita a fine anno, sebbene sia poco realistica. Vi basti pensare che la gamma Comet Lake-S non è stata ancora presentata ( forse a fine aprile ), come accennato. Inoltre pare che le spedizioni cominceranno a giugno. Come sottolineato da @_rogame, un lancio nel Q1/Q2 del 2021 è più probabile ma si tratta pur sempre di indiscrezioni.

Risposta rapida

Se i processori desktop Ryzen 4000 usciranno quest'anno come promesso dalla stessa AMD (forse a ottobre), Intel potrebbe trovarsi in grossa difficoltà con un’offerta desktop non più competitiva, nemmeno in ambito gaming.

L'altro punto interessante è che questo campione, che potrebbe essere il modello di punta della gamma Rocket Lake-S, vanta “solo” 8 core, sebbene il top di gamma Comet Lake-S ne offra 10. I chip Rocket Lake-S dovrebbero ancora essere prodotti col nodo a 14nm e, senza dubbio, ciò limiterà il potenziale dei suddetti. Inoltre pare che le soluzioni Comet Lake-S consumeranno e scalderanno parecchio per via delle elevate frequenze. Le CPU Rocket Lake-S non miglioreranno per via del processo produttivo, ma grazie alla una nuova architettura Willow Cove.

È difficile pensare che Intel possa tenere il passo con le CPU AMD Ryzen 4000 senza passare a un processo produttivo di nuova generazione.

Per concludere, vi ricordiamo che queste sono solo speculazioni, e solo quando usciranno i nuovi chip potremo giungere a delle conclusioni. Restate sintonizzati per ulteriori novità.

Fonte: Wccftech