Intel Core i9-13900KS, prestazioni da record e prezzo conveniente

Intel ha annunciato che la CPU Core i9-13900KS è ora disponibile per l'acquisto, affermando sia il processore desktop più veloce al mondo e sicuramente uno dei migliori processori Intel. Il suo punto di forza non è più un mistero da ormai molto tempo: questo i9 di 13esima generazione può raggiungere i 6GHz senza bisogno di overclock alcuno. Resta dunque da scoprire il prezzo, che l’azienda non ha esitato a fornire.

Attualmente, si può fare riferimento al costo in dollari, poiché lo store italiano di Intel non ha ancora introdotto il nuovo processore. Il prezzo di listino indicato da Intel è di 699$, il 5% in meno rispetto al suo equivalente di dodicesima generazione, il processore Intel Core i9-12900KS, lanciato al prezzo di 739$.

(Image credit: Future)

Per quanto riguarda i 6GHz di default, occorre fare una precisazione: tale velocità può essere raggiunta all’interno della tecnologia TVB (Thermal Velocity Boost) di Intel. In poche parole, le prestazioni extra saranno attivate, in automatico, solo se le temperature lo consentono. Tuttavia, la possibilità di raggiungere il picco di 6GHz, seppur con le dovute cautele, resta un traguardo degno di nota.

Dunque, cosa succede se il nuovo i9 viene mandato in overclock? Purtroppo, al momento non si hanno ancora dati a riguardo, ma si possono comunque fare delle stime. Il fratello minore, Intel Core i9-13900K, è già stato spinto fino a 9GHz ed è lecito aspettarsi di più dal modello 13900KS.

Rimane da evidenziare solo un’ultima questione. Intel Core i9-13900KS è un processore ad edizione limitata, caratteristica che potrebbe farlo cadere nelle mani di rivenditori che ne trarranno vantaggio aumentandone considerevolmente il prezzo, forse.