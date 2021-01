Intel Core i7-11700K supera i9-10900K nei primi benchmark

Manca davvero poco al CES 2021 e sono sempre più numerose le voci che ipotizzano un debutto dei processori Rocket Lake-S durante l’evento. Mentre attendiamo il fatidico giorno per conoscere la verità su questi rumor, il leaker Tum_Apisak ha segnalato un punteggio Geekbench 4 relativo al nuovo Intel Core i7-11700K che fornisce dati piuttosto interessanti.

Intel Core i7-11700K dispone di otto core Cypress Cove e può far affidamento sull’Hyper-Threading e un base clock da 3.6 GHz. Il boost clock invece ha raggiunto i 5 GHz nel test Geekbench 4. Passando alla memoria, Core i7-11700K è equipaggiato con 4MB di cache L2 e 16MB di cache L3.

A differenza dei processori Comet Lake-S, la serie Rocket Lake-S non include una variante da 10 core. Il top di gamma per questa generazione sarà infatti il Core i9-11900K, un processore octa-core che riprende la tradizione dei top di gamma precedenti alla serie Comet Lake-S. Anche se la riduzione del numero di core per certi versi potrebbe sembrare un passo indietro, va tenuto presente che i processori Rocket Lake-S dispongono della microarchitettura Cypress Cove, che secondo quanto afferma Intel dovrebbe garantire un IPC ampiamente superiore rispetto ai precedenti Comet Lake-S.

Quest'ultima affermazione va comunque verificata, ma prima di questo leak abbiamo già visto Intel Core i7-11700KF superare Core i9-10900K nel test Ashes of the Singularity (AoTS).

i7-11700KGeekbench 4 Score7857 - 42011https://t.co/X5eD4FynrCJanuary 4, 2021

Il leak segnalato da Tum_Apisak sul suo account Twitter può essere interpretato come un’ulteriore prova della superiorità di Intel Core i7-11700KF rispetto a Intel Core i9-10900K.

Nel test Geekbench 4 in questione, Core i7-11700K ha ottenuto un punteggio single-core di 7,857 punti. Nello stesso test AMD Ryzen 9 5950X e Intel Core i9-10900K hanno ottenuto rispettivamente 7,158 punti e 6,438 punti. Prendendo per buoni questi risultati, Core i7-11700K sarebbe il 9.8% più veloce di Ryzen 9 5950X e il 22% più veloce di Core i9-10900K in single-core nel test Geekbench 4.

Per quanto riguarda i risultati del test in multi-core, Intel Core i7-11700K ha raggiunto un punteggio di 42,011 punti. Per avere un termine di paragone basti pensare che Ryzen 9 5950X ha ottenuto 59,164 punti, ma appartiene a un'altra categoria dato che dispone di 16 core e 32 thread. Tuttavia, il punteggio raggiunto in multi-core da Intel Core i9-10900K è di 41,663, di pochissimo inferiore a quello di Core i7-11700K nonostante i due core in più.

Fonte: Tomshw