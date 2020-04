Intel Comet Lake-H di decima generazione sfida AMD Ryzen 4000

Abbiamo visto i primi Intel Comet Lake sui migliori Ultrabook del 2019 e da allora aspettiamo di vedere questi processori anche sui migliori portatili gaming e sulle workstation. Un'attesa che è finalmente finita.

Oggi Intel ha infatti annunciato i nuovi processori Comet Lake-H, che saranno CPU ad alte prestazioni progettate appunto per i notebook gaming (e non solo). Parliamo di frequenze fino a 5,3 Ghz su un portatile, che è una cosa davvero incredibile. Solo due anni fa era un valore irraggiungibile anche per i migliori processori desktop.

Non si tratta però solo di frequenze. Anche il numero di core è in aumento, in particolare per il modello di fascia media. I processori Cofee Lake Refresh di nota generazione, quelli destinati ai notebook, arrivano a 8 core e 16 thread (il Core i9 top di gamma). Il nuovo Core i7-10875H arriva allo stesso valore, il che sembra una risposta alle CPU AMD Ryzen 4000 da parte di Intel.

L'alto numero di core si combina con le frequenze, e il risultato dovrebbero essere prestazioni notevolmente migliorate, soprattutto se non cambiate il portatile da qualche anno. Non possiamo prevedere esattamente quanto sarà grande il salto prestazionale, però, e dovremo attendere di poter testare i notebook quando saranno disponibili.

In ogni caso, tanto i Comet Lake H quanto i Ryzen 4000 per notebook promettono computer portatili nettamente migliori rispetto a quelli in circolazione oggi. Non vediamo l'ora di provare i nuovi notebook con CPU Intel e AMD di nuova generazione, ma dovremo attendere ancora qualche settimana o mese.

Intel Core i5-10300H: 4 cores, 8 threads | 2.5GHz base clock | 4.5GHz max Turbo

4 cores, 8 threads | 2.5GHz base clock | 4.5GHz max Turbo Intel Core i5-10400H: 4 cores, 8 threads | 2.6GHz base clock | 4.6GHz max Turbo

4 cores, 8 threads | 2.6GHz base clock | 4.6GHz max Turbo Intel Core i7-10750H: 6 cores, 12 threads | 2.6GHz base clock | 5.0GHz max Turbo

6 cores, 12 threads | 2.6GHz base clock | 5.0GHz max Turbo Intel Core i7-10850H: 6 cores, 12 threads | 2.7GHz base clock | 5.1GHz max Turbo

6 cores, 12 threads | 2.7GHz base clock | 5.1GHz max Turbo Intel Core i7-10875H: 8 cores, 16 threads | 2.3GHz base clock | 5.1GHz max Turbo

8 cores, 16 threads | 2.3GHz base clock | 5.1GHz max Turbo Intel Core i9-10980HK: 8 cores, 16 threads | 2.4GHz base clock | 5.3GHz max Turbo

Intel vs AMD

Al momento la competizione tra Intel e AMD è più accesa che mai. I notebook con CPU AMD Ryzen 4000 sono già in commercio (anche se la disponibilità è molto limitata), e di recente abbiamo provato per esempio l'Asus Zephyrus G14. Abbiamo notato che AMD ha un notevole vantaggio quando si tratta di durata della batteria ma anche di potenza, rispetto ai processori Intel Coffee Lake Refresh di nona generazione.

Solo il tempo potrà dirci in che misura le CPU Comet Lake-H potranno cambiare il panorama, o se l'aumento di frequenze sarà una risposta sufficiente alle proposte di AMD. Per diverso tempo, in effetti, a Intel bastava aumentare frequenze e IPC, ma ora AMD si è messa in pari (o quasi) da questo punto di vista, e non è detto che rifare lo stesso giochino possa portare agli stessi risultati.

Ed ecco perché, tra le altre cose, alcuni analisti vedo per Intel un futuro incerto e un 2020 potenzialmente negativo, sopratutto se non riesce a difendere la propria posizione nel settore dei notebook - avendo già perso moltissimo terreno in ambito desktop.

Comunque vadano le cose, i portatili gaming sembrano destinati a diventare ancora più potenti e versatili. Se anche i Comet Lake-H non "distruggono" i modelli AMD, avremo comunque una generazione di prodotti migliori. Senza trascurare il fatto che anche le schede grafiche stanno migliorando.

insomma, se giocate su un portatile, questo sarà un anno interessante.