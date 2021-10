Intel Alder Lake, ecco la scatola del Core i9-12900K (con sorpresa)

I processori Intel Alder Lake sono ormai prossimi alla loro presentazione ufficiale, e sono già molte le informazioni che sono in circolo. L'ultima in ordine di tempo è la scatola del Core i9-12900K, il top di gamma di classe desktop.

Ovviamente, non possiamo essere del tutto sicuri che sia la vera scatola, ma il tutto ci sembra abbastanza credibile.

Anche perché VideoCardz ha postato immagini anche di altre scatole, dei Core i7, i5 e i9 di dodicesima generazione. E pare che il Core i9-12900K includa un falso wafer di silicio tutto dorato.

Il "wafer" è il pezzo di materiale semiconduttore da cui vengono poi tagliati i processori veri e propri. È una cosa carina da aggiungere alla scatola, anche perché è una mezza citazione del libro (e film) La fabbrica di cioccolato.

(Image credit: VideoCardz)

Da notare anche il fatto che non ci sono scatole dei Core i3, segno che i processori entry level potrebbero arrivare in ritardo rispetto al 4 novembre - ammesso e non concesso che la data sia corretta.

VideoCardz aggiunge poi che i sample di Core i9-12900K di seconda generazione sarebbero in vendita sul mercato di seconda mano, in Cina. Si tratta con ogni probabilità di processori pieni di difetti, magari non funzionanti, ma pare che ci sia comunque qualcuno pronto a comprarli per circa $700.