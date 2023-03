Il vostro Samsung Galaxy S23 fa foto sfocate? Niente paura, non siete soli

Se siete possessori di Samsung Galaxy S23 o Samsung Galaxy S23 Plus potreste aver notato degli strani problemi di messa a fuoco. Si tratta di un bug emerso negli ultimi giorni che riguarda un discreto numero di utenti, ma non deve destare preoccupazioni eccessive.

Giusto ieri è emersa una notizia riguardante una "grande patch" che dovrebbe risolvere alcuni malfunzionamenti che si verificano con la modalità HDR dei nuovi Galaxy. L'aggiornamento dovrebbe anche includere nuove funzionalità e speriamo serva a porre rimedio al problema di messa a fuoco in questione.

Nello specifico, il sito NotebookCheck (Si apre in una nuova scheda) ha segnalato la presenza di alcune macchie sfocate a forma di anello (tondeggianti) che appaiono in maniera casuale in alcune aree dell'immagine che dovrebbero essere a fuoco.

Samsung non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito, ma abbiamo chiesto un commento e vi aggiorneremo non appena avremo notizie. Per fortuna alcuni utenti hanno scoperto che utilizzando la messa a fuoco manuale della fotocamera dell'S23 il problema svanisce (Fonte: Sammobile (Si apre in una nuova scheda)).

Ciò significa che il bug potrebbe essere risolto da un futuro aggiornamento del software della fotocamera, piuttosto che con un fastidioso richiamo. Del resto il problema si verifica anche con le immagini raw, quindi si può escludere ogni legame con il software di post-produzione AI di casa Samsung.

Un problema comune?

NotebookCheck (Si apre in una nuova scheda) ha fornito alcuni esempi interessanti ha fornito alcuni esempi interessanti (Image credit: NotebookCheck)

Fortunatamente, non tutti i Galaxy S23 sembrano essere affetti da questo problema che finora non si è mai manifestato sul top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra. Probabilmente la discrepanza deriva dal fatto che la fotocamera principale del top di gamma è diversa da quella presente su S23 e S23 Plus.

Detto questo, consigliamo a tutti i possessori di Galaxy S23 (indipendentemente dal modello) di ricontrollare i propri scatti per capire se il difetto è presente. Sarebbe un peccato fare un'uscita fotografica per poi ritrovarsi con degli scatti inutilizzabili.

Al momento non c'è motivo di sospettare che si tratti di un problema serio che riguarda tutti i Galaxy S23 o S23 Plus, e non abbiamo riscontrato alcun difetto nella messa a fuoco dei modelli utilizzati per i nostri test. Tuttavia, se state ancora valutando altre opzioni, la nostra guida ai migliori cameraphone potrebbe tornarvi utile.