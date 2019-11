Il prossimo iPhone si chiamerà iPhone 11 Pro?

Ormai sappiamo tutti che a settembre arriva un nuovo iPhone 2019, ma pare che invece di iPhone 11 Max potrebbe chiamarsi iPhone Pro.

Apple ha usato la parola Plus per indicare le versioni più grandi, per alcuni anni. E poi ha introdotto l'iPhone XS Max, cambiando un pochino il nome del prodotto con l'occasione del decimo anno del suo smartphone.

A suggerire il nuovo nome è l'utente Twitter CoinX, che già nel 2018 aveva previsto correttamente i nomi degli iPhone di quell'anno - il che gli dà almeno un po' di credibilità.

Il tweet recita "Pro per iPhone?", che sembra senz'altro un po' ambiguo. Potrebbe significare che si saranno sia un modello Pro sia un Max, ma sembra più probabile che Pro sostituirà Max nel nome dei prossimi iPhone. Forse insieme ad iPhone 11 e iPhone 11R.

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years.August 10, 2019

Ciò che rende plausibile la nuova nomenclatura è il fatto che sarebbe coerente con i nomi degli iPad. L'iPhone Pro sarebbe in un certo senso in linea con l'iPad Pro. E naturalmente è da molti anni che ci sono i MacBook Pro, i Mac Pro e gli iMac Pro.

Sarebbe sensato, dunque, che tra i nuovi iPhone del 2019 ci fosse almeno un modello che si chiama iPhone Pro, che fosse più grande, più potente, e in generale il migliore di tutta la gamma. Nonché ovviamente il più costoso.

Via 9to5Mac