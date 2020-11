Il Premio Hugo si apre ai videogiochi nel 2021

Tra le tante anomalie indotte dall'epidemia di Covid 19, una delle più singolari riguarda senza dubbio la decisione del comitato del DisCon III, evento legato al World Science Fiction Convention che si tiene negli USA ogni anno, di inserire i videogiochi come categoria per i prestigiosi Hugo Awards.

Un fatto alquanto singolare, dato che il genere non era mai stato preso in considerazione dal comitato, che negli anni ha sempre mostrato un certo disinteresse per il medium.

La motivazione è presto detta: nel corso di questo assurdo e terrificante 2020, le ore dedicate ai videogiochi sono cresciute esponenzialmente, complici il lockdown e l'esigenza di impiegare in qualche modo il maggiore tempo trascorso fra le mura domestiche.

Collette Fozard, vicedirettore del 79° World Science Fiction Convention, che si terrà a Washington DC ad agosto 2021 ha dichiarato:

"Dall'inizio del 2020, molti di noi hanno trascorso più tempo del previsto a giocare. Questo premio offrirà ai fan l'opportunità di celebrare i giochi che sono stati significativi, fonte di gioia ed eccezionali nel corso dell'anno precedente".

In 2021, there's going to be a Hugo Award For Best Video Game.The DisCon III committee has chosen to create this special category for 2021 only, as provided for by the rules of the World Science Fiction Society.#HugoAwards1/3 pic.twitter.com/9auCZXo3DWNovember 23, 2020