Half-Life: Alyx uscirà il 23 marzo 2020

Finalmente, ci siamo: Valve ha ufficialmente fissato una data di lancio per il nuovo titolo Half-Life: Alyx, attraverso un tweet pubblicato giovedì scorso; dunque, preparatevi a rispolverare il vostro visore VR preferito per immergervi nuovamente tra gli scenari di City 17, a partire dal 23 marzo 2020.

Come mostrato dal contenuto del tweet (visibile qui sotto), Valve ha pubblicato tre schermate di gioco insieme allo slogan "Return to City 17 in just six weeks" (“Ritorno a City 17 tra sole settimane”), oltre ai link alla pagina Steam del titolo e al sito Web ufficiale .

Half-Life: Alyx, available March 23, 2020 https://t.co/NCOLWqSp3e pic.twitter.com/Q04EZwNfBtFebruary 13, 2020

Finora, il pubblico si è dimostrato entusiasta e, allo stesso tempo, scettico dinanzi al nuovo titolo della serie di Half Life; inoltre, si tratta del di uno dei primi giochi pubblicati da Valve a supportare interamente un’esperienza in realtà virtuale, alzando notevolmente l’asticella delle aspettative.

Ritorno a City 17

Per coloro che non sono al passo con le anticipazioni risalenti a inizio anno, ricordiamo che Half-Life Alyx è ambientato tra gli eventi dell'originale Half-Life e quelli di Half-Life 2 (entrambi disponibili gratuitamente fino all'uscita di Half-Life Alyx), con il giocatore che veste i panni di Alyx che, insieme a suo padre, il dottor Eli Vance, cerca di tenere a bada la minaccia rappresentata dall’esercito Combine.

Il gioco è stato ideato e realizzato per l’utilizzo del visore VR di Valve ( Valve Index ) e sarà gratuito per i possessori del suddetto hardware dell’azienda statunitense, ma il sito Web del gioco conferma il supporto alla maggior parte dei visori VR attualmente in circolazione, tra cui Oculus Rift , HTC Vive e Windows Mixed Reality Headsets .