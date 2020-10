Il nuovo Sony Xperia 8 Lite è ufficiale ma è un dejavù

Gli utenti giapponesi avranno a disposizione un nuovo telefono Sony Xperia.

Si chiama Xperia 8 Lite, ma sono molti ad aver notato che corrisponde quasi perfettamente alla versione 2019 di Xperia 10. Xperia 8 Lite è entrato nella lista dei modelli presenti sul sito web giapponese di Sony e dando una occhiata all'elenco delle specifiche ci si accorge in fretta che è in tutto e per tutto simile al precedente Xperia 10. Quest'ultimo viene ancora venduto in molte aree, ma nella gamma di Sony è stato sostituito dall’ultimo Xperia 10, lanciato all'inizio del 2020.

Entrambi i telefoni sono dotati di display LCD Full HD+ da 6 pollici, di una batteria da 2.870 mAh, di processore Qualcomm Snapdragon 630 e mantengono il classico jack per cuffie da 3.5 mm. Tali specifiche rientravano nella media di quello che era possibile trovare all’inizio del 2019 in un telefono economico, ma oggi sembrano piuttosto obsolete, soprattutto per quanto riguarda il chipset e per la dimensione modesta della batteria. Esiste però una differenza tra il Sony Xperia 8 Lite e il precedente Xperia 10: le fotocamere. Mentre il vecchio telefono montava una una fotocamera da 13MP e un sensore per TOF da 5MP, la dotazione dell'Xperia 8 Lite passa ad una combinazione da 12 MP e 8 MP. È probabile che ora vengano utilizzati sensori più recenti, non disponibili al momento dell’uscita di Xperia 10 (2019), altrimenti la società difficilmente avrebbe deciso sostituire la fotocamera principale con una dalla risoluzione inferiore.

Come interpretare Sony Xperia 8 Lite

Non si sa praticamente nulla di una eventuale esportazione del Sony Xperia 8 Lite al di fuori del Giappone, ma il modello superiore Sony Xperia 8 che è in giro da fine 2019 non è mai stato esportato, per cui non diamo per scontato che lo sarà. La sede inglese di TechRadar ha chiesto chiarimenti a Sony, pertanto vi aggiorneremo non appena l’azienda darà una risposta. Come succede per altri prodotti, il renaming dei modelli esistenti può ingannare gli utenti non particolarmente informati che desiderano acquistare un modello specifico.

Questi, magari indirizzati da un amico o da un sito, finiscono per ritrovarsi tra le mani un prodotto inferiore rispetto a quello consigliato. Ricordiamo che i nomi dei prodotti Sony seguono una logica inversa, dove 1 è il modello migliore, ad esempio Sony Xperia 1 (mkII) è il modello di punta dell’azienda, con connettività 5g, mentre i numeri a salire sono via via modelli più economici. Ovviamente aver rinominato Xperia 10 chiamandolo Xperia 8 lite è un un espediente per cercare di dare più tono a un modello di fascia bassa e poche pretese senza dovere fare un grosso investimento. La società avrebbe fatto meglio a chiamarlo semplicemente Xperia 10 (mkII), ma è risaputo che Sony non ha mai amato dare nomi tradizionali ai suoi telefoni, perciò non siamo rimasti affatto sorpresi.

Fonte: GSMArena