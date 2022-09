Recensione Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 IV, recensione veloce

Il Sony Xperia 10 IV è un po' un miscuglio: fa molto bene in alcune aree e non altrettanto in altre, però ciò che otterrete è adeguato al prezzo pagato per averlo. Tenendo conto di tutto ciò è probabile che qualcuno lo potrà apprezzare, anche se non si distingue realmente nella sua fascia di prezzo.

È il più economico della gamma Xperia per il 2022, posizionato accanto al modello di punta Sony Xperia 1 IV ( l'ultimo numero è quello che aumenta ogni anno). In mezzo dovrebbe esserci un altro modello, ma nel momento in cui scriviamo non c'è ancora traccia del Sony Xperia 5 IV.

Partendo dagli aspetti positivi, la durata della batteria di questo smartphone è tra le migliori che abbiamo visto ultimamente: l'Xperia 10 IV può arrivare a un paio di giorni senza bisogno di ricarica abbastanza facilmente. Si tratta di una considerazione fondamentale per molti acquirenti di smartphone, anche se va sottolineata la lentezza della ricarica e la mancanza di quella wireless.

Come di consueto per Sony la qualità della costruzione e dello schermo è di livello superiore, anche in questo smartphone economico. Tuttavia, anche in questo caso, ci sono dei limiti perché la sua struttura si basa su molta plastica e la frequenza di aggiornamento dello schermo non supera i 60Hz.

La qualità della fotocamera continua a essere un fattore importante nella scelta di uno smartphone e, nel complesso, il Sony Xperia 10 IV si comporta meglio di molti altri concorrenti dal prezzo simile. Tuttavia le occasionali imprecisioni e le prestazioni solo nella media in condizioni di scarsa illuminazione non sono del tutto positive.

Da questo riepilogo si possono capire alcuni dei vantaggi e degli svantaggi che si incontrano quando si valuta se scegliere o meno questo smartphone. Probabilmente anche il fatto di essere già in possesso di un Sony Xperia avrà la sua importanza, se vi piacciono lo stile e le finiture di questa serie di smartphone scoprirete che il 10 IV segue uno schema familiare.

Naturalmente anche il vostro budget gioca un ruolo importante, si tratta di un telefono solido per il suo prezzo, ma ci sono molte offerte con un buon rapporto qualità-prezzo nella stessa fascia (o anche meno, se date un'occhiata alla nostra classifica dei migliori smartphone economici , disponibili in questo momento). Come sempre, è importante fare molte ricerche prima di prendere una decisione definitiva.

Sony Xperia 10 IV prezzo e disponibilità

Al lancio 499 euro

Un'unica opzione di configurazione

Le uniche possibilità di variazione di questo smartphone sono le colorazioni, mentre per la memoria e gli altri componenti c’è una sola opzione.. Il prezzo di lancio a giugno 2022 era di 499 euro ma dopo pochi mesi si possono già trovare interessanti offerte su vari e-store che arrivano anche a una riduzione del 20-25% in confronto al prezzo base (380-400 euro).

Il prezzo indica il posizionamento di questo smartphone, cioè la fascia media-bassa, appena al di sopra dei telefoni economici che sono i meno cari sul mercato. Se state cercando un dispositivo di questo tipo, il telefono rappresenta un buon rapporto qualità/prezzo.

Punteggio prezzo: 3.5/5

Sony Xperia 10 IV design

(Image credit: Future)

Estetica tradizionale dell'Xperia 10 III

Dotato di jack per cuffie da 3,5 mm

Quattro diversi colori in offerta

Lo smartphone è disponibile in quattro colori: nero, bianco, mentIl design del Sony Xperia 10 IV non riserva sorprese e assomiglia molto ai suoi predecessori, l'ultimo dei quali è il Sony Xperia 10 III del 2021. Appare come un massiccio blocco di plastica e vetro, abbastanza compatto e con gli angoli leggermente arrotondati.

Con uno spessore di 8,3 mm, un peso di 161 grammi e un display da 6 pollici, l'Xperia 10 IV è uno degli smartphone Android più piccoli che si possano trovare sul mercato in questo momento. Ci piace la finitura opaca della plastica sui lati e sul retro e il look senza fronzoli dello smartphone nel complesso.

Sul lato destro dello smartphone si trovano i controlli del volume e il pulsante di accensione (con sensore di impronte digitali integrato), mentre il vassoio della scheda SIM si trova sulla sinistra (che funge anche da slot per schede microSDXC). Sony ha incluso un jack per cuffie da 3,5 mm nella parte superiore e una porta USB-C standard nella parte inferiore. La confezione non contiene nient'altro, quindi niente caricatore nella scatola.

a e lavanda. Abbiamo provato il modello nero e, sebbene non offra grandi innovazioni nel design, è abbastanza pulito, ordinato e minimale da risultare interessante, oltre che solido e comodo da tenere in mano.

Il grado di protezione IP65/IP68 offre un livello rassicurante di resistenza alla polvere e all'acqua e lo smartphone è in grado di sopravvivere 30 minuti sott'acqua a 1,5 metri di profondità senza alcun effetto negativo. Tuttavia non vi consigliamo di immergere intenzionalmente lo smartphone nell’acqua solo per testare la sua resistenza.

Punteggio design: 4/5

Sony Xperia 10 IV display

(Image credit: Future)

OLED da 6 pollici, 1080 x 2520

Frequenza di aggiornamento di 60 Hz

Uno dei display più piccoli in circolazionee

Sony ha molta esperienza nella produzione di schermi per tutti i tipi di dispositivi e il display OLED da 6 pollici e 1080 x 2520 pixel dell'Xperia 10 IV è di buona qualità, proprio come ci si aspetterebbe, dato il background di Sony. È luminoso e vivido e, grazie all'utilizzo del vetro Corning Gorilla Glass Victus, è anche più resistente ai graffi della maggior parte dei dispositivi.

Le cornici intorno ai lati dello schermo non sono sottilissime, ma sono comunque gradevoli. Forse la più grande lamentela che abbiamo sullo schermo è che si ferma a una frequenza di aggiornamento di 60Hz, il che lo rende meno fluido rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti. Non è un problema enorme: solo qualche anno fa ci accontentavamo di schermi a 60Hz, ma la differenza si nota se si arriva da un pannello a 90Hz o 120Hz.

Non abbiamo da muovere altre lamentele importanti riguardo allo schermo, che appare gradevole da guardare sia quando ci dedichiamo ai video in streaming che mentre sfogliamo i feed dei social media. È un display adeguato per uno smartphone di fascia media come questo, anche se bisogna tenere conto delle dimensioni relativamente ridotte. Alcuni lo preferiranno, ma se si è abituati a uno schermo più grande potrebbe risultare piuttosto angusto.

Punteggio del display: 3,5/5

Sony Xperia 10 IV fotocamere

(Image credit: Future)

Fotocamera posteriore a tre lenti

In grado di realizzare scatti molto buoni

Zoom ottico 2x

All'inizio di questa recensione abbiamo detto che il Sony Xperia 10 IV è un prodotto con alti e bassi, e questo è perfettamente dimostrato dal sistema di fotocamere, infatti presenta risultati parecchio altalenanti.

A livello tecnico sul retro dello smartphone è presente una fotocamera posteriore a tripla lente da 12MP + 8MP + 8MP grandangolo, un profilo che in realtà corrisponde quasi esattamente alla fotocamera posteriore del suo predecessore. Sulla parte anteriore dello smartphone è presente una fotocamera a lente singola da 8MP, perfettamente in grado di scattare selfie.

Per quanto riguarda la fotocamera posteriore non c'è dubbio che con questo smartphone si possano fare scatti eccellenti, come ci si aspetterebbe da un Sony Xperia. Tuttavia gli occasionali problemi di messa a fuoco o di correzione del colore che abbiamo riscontrato tolgono un po' di attrattiva al dispositivo.

Uno scenario simile si è verificato anche con l'elaborazione dell'HDR, che abbiamo lasciato su Auto, la maggior parte delle volte ha funzionato molto bene, ma altre è sembrato che si fosse inceppato. Il lato positivo è che ci sono molte opzioni con cui giocare nell'app della fotocamera ed è possibile che, con un maggiore sforzo di configurazione, avremmo potuto ottenere risultati migliori.

La fotografia in condizioni di scarsa luminosità non è particolarmente convincente, ma d'altronde non ci aspetteremmo di ottenere scatti abbaglianti in queste condizioni con un telefono di questo prezzo. Con l'aiuto della modalità notturna è possibile ottenere alcune immagini utilizzabili di notte e al buio, ma non dovreste farci troppo affidamento.

Il potenziale c'è e lo si può vedere in alcune delle immagini campione che abbiamo incluso qui sotto, ma l'affidabilità e le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione lasciano a desiderare. Lo zoom ottico 2x e la stabilizzazione ottica dell'immagine, a questo prezzo, sono comunque da apprezzare.

Punteggio della fotocamera: 4/5

Immagini campione

Image 1 of 13 The triple-lens rear camera is capable of taking some great, well-balanced shots (Image credit: Future ) This photo shows off how good the rear camera can be, with excellent detail and color reproduction (Image credit: Future ) Close-up shots are usually in focus really quickly, and come out great on the whole (Image credit: Future ) The color processing does sometimes go awry, as with this shot of a cricket pitch (Image credit: Future ) The ultrawide mode gives you the option of fitting more inside the frame (Image credit: Future ) With HDR set to auto, the results are impressive most of the time (Image credit: Future ) The 2x optical zoom is a real bonus on a phone at this price (Image credit: Future ) Another shot that came out well and was snapped speedily (Image credit: Future ) The same shot at night, where the Sony Xperia 10 IV struggles (Image credit: Future ) Night mode helps a bit, with more of the detail visible (Image credit: Future ) Here's the same shot with the Pixel 6 Pro – you can see the benefit of splashing out on a flagship phone (Image credit: Future ) With closer objects, the phone does a little better (this is with night mode off) (Image credit: Future ) Night mode can boost the brightness, but sometimes loses details (Image credit: Future )

Sony Xperia 10 IV prestazioni and specifiche

(Image credit: Future)

CPU Qualcomm Snapdragon 695

Prestazioni per lo più buone

Pronto a connettersi alle reti 5G

Il Sony Xperia 10 IV si colloca saldamente nella fascia media quando si tratta di specifiche interne, monta un processore Qualcomm Snapdragon 695, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (che è possibile espandere con una scheda SD se necessario). Lo smartphone è pronto per il 5G, sempre che abbiate la possibilità di connettervi a una rete di nuova generazione dove abitate.

Nel complesso le prestazioni sono state scattanti e fluide, anche se abbiamo notato che lo smartphone a volte andava a rilento quando si affrontavano operazioni particolarmente impegnative, come il passaggio rapido da un'applicazione all'altra. Non si tratta di un problema grave, infatti le applicazioni e i giochi scorrono per lo più senza problemi.

I punteggi Geekbench di 660 (single core), 1819 (multi core) e 1353 (OpenCL) registrati dallo smartphone sono indicativi del tipo di prestazioni che offre, cioè un livello medio-basso. In confronto il Google Pixel 6a ha ottenuto un punteggio multi-core di 2837, che si avvicina maggiormente a quello dei telefoni di fascia alta.

Se si prevede di guardare molti film o ascoltare podcast con questo telefono, vale la pena notare che l'altoparlante singolo è piuttosto debole, non ha una grande potenza anche a volume massimo, e non ci si può affidare a questo dispositivo per la riproduzione di musica ad alta fedeltà. Fa un lavoro decente, ma niente di più.

Il jack per le cuffie è un'altra cosa, supporta gli standard Sony 360 Reality Audio (suono surround) e DSEE Ultimate (upscaling con intelligenza artificiale) ed è possibile controllare queste funzioni tramite un software già presente sullo smartphone.

Punteggio delle prestazioni: 3/5

Sony Xperia 10 IV software

(Image credit: Future)

Android 12 installato

Bloatware minimi

Aggiunta del launcher Side Sense

Sony Xperia 10 IV viene fornito con Android 12 e, come di consueto per Sony, non ci sono molti tweak o personalizzazioni in aggiunta all’ Android di base. Per noi va benissimo, e sospettiamo sia lo stesso anche per la maggior parte della gente.

C'è pochissimo bloatware, solo un'app Musica realizzata da Sony, oltre a Facebook e LinkedIn (che si possono facilmente disinstallare). Sony non interviene troppo sulle impostazioni principali del sistema operativo, anche se è presente un widget per l'orologio nella schermata iniziale che è possibile personalizzare, oltre alle impostazioni audio di cui abbiamo parlato sopra.

Un extra è il launcher Side Sense a lato dello schermo, che consente di accedere più facilmente alle app preferite e più utilizzate. Non l'abbiamo trovato particolarmente utile ma non è difficile disattivarlo se non vi piace.

Punteggio software: 4/5

Sony Xperia 10 IV autonomia

Impressionante capacità della batteria da 5.000 mAh

Non è necessario ricaricarlo ogni notte

Velocità di ricarica deludente

Uno dei motivi principali per scegliere il Sony Xperia 10 IV rispetto agli altri smartphone concorrenti è l'eccellente durata della batteria: la batteria da 5.000 mAh che Sony ha inserito è in grado di funzionare, funzionare e funzionare ancora tra una carica e l'altra. Non è esagerato dire che si possa arrivare a un paio di giorni di utilizzo per ricarica, a meno che non si eseguano giochi impegnativi di continuo.

Ma non è tutto rose e fiori, infatti la ricarica è relativamente lenta, e una carica completa può richiedere anche più di un paio d'ore, il che non è l'ideale se si va di fretta. I migliori smartphone si ricaricano molto, molto più velocemente e questo è uno dei compromessi che si accettano scegliendo uno smartphone più economico.

Un altro patto a cui deve sottostare è la mancanza di qualsiasi tipo di funzionalità di ricarica wireless, una comodità che molti altri telefoni offrono spesso. È necessario ricaricare il telefono tramite un cavo USB-C che, come abbiamo detto, non è presente nella confezione, anche se ormai la maggior parte di noi ne avrà uno in giro da qualche parte.

Detto questo, ciò che conta di più è la durata della batteria, la quale è ottima. Abbiamo terminato la maggior parte dei giorni di prova con più del 50% ancora nel serbatoio e nel nostro test di streaming video di un'ora (con la luminosità del display impostata al massimo e il volume dell'altoparlante basso) il livello della batteria è sceso di appena il 3%, il che equivale a più di 30 ore di riproduzione video in totale.

Punteggio della batteria: 4/5

Sony Xperia 10 IV tabella punteggi

Attributi Note Valutazione Design Ha un design semplice e lineare, ma attraente per il suo minimalismo. 4/5 Display Il display dell'Xperia 10 IV è accettabile, anche se c'è spazio per il miglioramento. 3.5/5 Performance Non aspettatevi prestazioni a livello top da questo smartphone, perché non le otterrete. 3/5 Fotocamera L'Xperia 10 IV è in grado di scattare ottime foto, anche se ci sono alcuni problemi. 4/5 Batteria Uno dei punti di forza dell'Xperia 10 IV è l'eccellente durata della batteria. 4/5 Software Lo smartphone utilizza una versione pulita di Android 12, molto vicina alla versione di base. 4/5 Prezzo È possibile acquistare l'Xperia 10 IV a un prezzo ragionevole, anche se la concorrenza è forte. 3.5/5

Dovrei comprare il Sony Xperia 10 IV?

Compratelo se...

Desiderate uno smartphone di piccole dimensioni Sebbene l'Xperia 10 IV non sia il più piccolo smartphone sul mercato, è relativamente compatto rispetto a molti altri telefoni, con uno schermo che misura 6 pollici da angolo a angolo.

Volete un buon rapporto qualità-prezzo Questo smartphone ha un prezzo ragionevole e in molte aree (qualità della costruzione, schermo, durata della batteria, specifiche della fotocamera) è una delle migliori opzioni disponibili in questa particolare fascia di prezzo.

Avete bisogno di uno smartphone dalla batteria potente La durata della batteria è il miglior punto di forza del Sony Xperia 10 IV. Non capita spesso di trovare uno smartphone che non debba essere ricaricato ogni notte, ma questo è uno di quelli.

Non compratelo se...

Avete bisogno di una fotocamera eccellente Il Sony Xperia 10 IV è in grado di scattare ottime foto, ma non sempre riesce a farlo bene e questo può essere frustrante, anche se le specifiche tecniche sono tra le migliori in questa fascia di prezzo.

Volete lo schermo migliore Lo smartphone è dotato di un display decente, ma la frequenza di aggiornamento di 60 Hz non è sicuramente la migliore della categoria e questo è uno dei punti in cui l'Xperia 10 IV rimane indietro rispetto alla concorrenza.

Desiderate prestazioni veloci Se avete più soldi da spendere per uno smartphone più potente, noterete il salto di velocità rispetto al Qualcomm Snapdragon 695 di fascia media presente in questo telefono.

First reviewed August 2022