Sony Xperia 1 V: è lui il migliore per le foto notturne?

Proprio in queste ore Sony ha presentato due nuovi smartphone, ovvero il top di gamma Sony Xperia 1 V e il medio gamma Sony Xperia 10 V.

Anche se molte delle specifiche del nuovo top di gamma sono simili a quelle del predecessore, Sony Xperia 1 IV, la fotocamera principale ha ricevuto un importante aggiornamento.

Alla base troviamo un sensore principale da 52MP f/1.9 con stabilizzazione ottica dell'immagine. Si tratta di pixelaggio di gran lunga superiore rispetto ai 12MP dell'Xperia 1 IV, ma la vera novità sta nel design del sensore.

Sony Xperia 1 V è dotato di un nuovo sensore chiamato Exmor T di tipo CMOS stacked con struttura 2-Layer Transistor Pixel, concepito appositamente per lo smartphone. Non è il caso di addentrarsi troppo nei dettagli tecnici, ma il nuovo sensore è 1,7 volte più grande rispetto a quello presente sul modello precedente e, stando alle parole di Sony, è in grado di offrire prestazioni due volte migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

Si tratta comunque di un sensore più piccolo rispetto a quello utilizzato da Xiaomi 13 Ultra, nonostante anch'esso sia prodotto da Sony, e sebbene sia tecnicamente un sensore da 52MP, l'area effettiva per le foto è di 48MP.

In ogni caso il nuovo sensore rappresenta un grande aggiornamento. Al suo fianco troviamo la stessa lente ultra-wide da 12MP f/2.2 e il medesimo teleobiettivo da 12MP f/2.3 visto sul modello precedente che consente di effettuare uno zoom ottico tra 3,5x e 5,2x. Anche la selfie camera da 12MP è la stessa.

Il Sony Xperia 1 V dispone del nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 2 presente sulla maggior parte dei top di gamma Android del 2023. A questo si aggiungono 12GB di RAM, 256GB o 512GB di storage e una batteria da 5.000mAh con ricarica da 30W.

Lo schermo è un OLED da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz e una risoluzione di 1644 x 3840, proprio come sull'Xperia 1 IV, e anche il design è simile, con cornici ben visibili sopra e sotto lo schermo, la cover posteriore in vetro (rivestita da uno strato di Gorilla Glass Victus 2) e una cornice in metallo. Il telefono ha inoltre un grado di protezione IP68 e IP65, che gli conferisce un'elevata resistenza all'acqua.

Disponibile nelle tonalità Platinum Silver, Black e Khaki Green, si potrà preordinare dal 14 giugno, mentre le prime spedizioni sono previste per il 29 giugno, con un prezzo a partire da 1.399€.

Dal top al medio gamma

Sony Xperia 10 V (Image credit: Sony)

Sony Xperia 10 V è molto più accessibile: costa 449€ sterline e sarà in vendita da metà giugno.

Le specifiche includono uno schermo OLED da 6,1 pollici con risoluzione 1080 x 2520, un chipset Snapdragon 695 5G, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria e una batteria da 5.000 mAh.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 48MP (anche se non è la stessa dell'Xperia 1 V), un obiettivo ultra-wide da 8MP e un teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 2x.

Anche in questo caso troviamo le certificazioni IP68 e IP65 per la resistenza all'acqua. Sulla carta sembra la fotocamera principale rappresenti l'unico aggiornamento sostanziale, poiché anche il chipset è lo stesso del Sony Xperia 10 IV. Tra le novità di minore importanza troviamo degli altoparlanti stereo e un display leggermente più luminoso.