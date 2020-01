Il nuovo smartwatch Garmin include un "kill switch" per eliminare tutti i vostri dati

Garmin non è estranea alla produzione di smartwatch rugged di fascia alta, ma il suo ultimo dispositivo sembra progettato per coloro che hanno bisogno di funzioni militari, in quanto vanta un kill switch per eliminare tutti i dati in memoria.

Viene anche fornito con una funzione che Garmin definisce Stealth Mode, poiché disabilita tutte le funzionalità di rilevamento della posizione sul dispositivo. Il nuovo smartwatch si chiama Garmin Tactix Delta e sfoggia un design rugged, a differenza di molti altri orologi dell'azienda.

Vanta un display da 1,4 pollici con cui guardare le statistiche giornaliere, perché Tactix Delta include anche tutte le tipiche funzioni di uno smartwatch medio. Potrete monitorare la frequenza cardiaca, tenere traccia di un vasto elenco di attività e usufruire di Garmin Pay per i pagamenti mobile. L'azienda dichiara inoltre che Tactix Delta ha un'autonomia di ben 21 giorni, ma la durata potrebbe essere inferiore usando regolarmente funzioni come il GPS.

Ha il design di un prodotto da "agente 007", ma al momento non è chiaro in che modo la funzione "kill switch" differisca dal semplice ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'orologio. Anche la modalità Stealth sembra molto simile alla modalità aereo o allo spegnimento del GPS. Se il "kill switch" potesse essere eseguito da remoto, in caso di smarrimento dell'orologio, sarebbe fantastico per la privacy.

Purtroppo, stando alle informazioni fornite da Garmin, sembra simile a una funzione standard da smartwatch medio. Pare che Garmin Tactix Delta sarà presto in vendita, ma non conosciamo la data precisa, inoltre dovrebbe esser venduto negli USA per 900 dollari, tuttavia non conosciamo il prezzo al dettaglio per il mercato europeo.

