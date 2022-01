Il nuovo notebook di Asus è qualcosa di spaziale

Asus ha portato diversi nuovi prodotti al CES 2022 di Las Vegas, ma il protagonista indiscusso è senza dubbio il nuovo Zenbook 14X OLED. Non è un computer qualsiasi e non sarà facile averne uno, perché Asus lo ha creato per una ricorrenza speciale: 25 anni fa l’Asus P6300 veniva mandato sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove sarebbe rimasto in servizio per ben 600 giorni.

E la ricorrenza arriva proprio nei giorni in cui la NASA ha messo in orbita il nuovissimo James Webb Space Telescope, quando si dice una fortunata coincidenza.

Ebbene, l’Asus 14X OLED (UX5401) è anch’esso progettato per lo spazio, con tanto di certificazione militare. Ma è anche un laptop moderno, con un design esclusivo, specifiche da top di gamma e uno secondo schermo esterno da usare come più vi piace.

Questo portatile “extraterrestre” è progettato per offrire prestazioni stellari grazie a processori Intel Core i9 Serie H di 12a generazione, grafica Intel Iris Xe, 32 GB di RAM, dischi SSD PCIe 4.0 x4 e rete wireless Intel® WiFi 6E. L'ampio touchscreen 16:10 2.8K 90 Hz OLED HDR PANTONE Validated offre immagini ultra-realistiche certificate DisplayHDR True Black 500, con un gamut 100% DCI-P3 e la certificazione TÜV Rheinland contro l’eccessivo affaticamento degli occhi. Asus

Immagine 1 di 5 (Image credit: Asus) Immagine 2 di 5 (Image credit: Asus) Immagine 3 di 5 (Image credit: Asus) Immagine 4 di 5 (Image credit: Asus) Immagine 5 di 5 (Image credit: Asus)

Se preferite qualcosa di più terreno, ma nemmeno tanto, Asus ha mostrato anche lo Zenbook 17 Fold OLED (UX9702), un altro prodotto che ha dell’incredibile o quasi, essendo un laptop da 17,3” con design pieghevole, grazie al quale può diventare un “doppio schermo” da 12,5” x 2. In abbinamento ci sono anche una tastiera wireless e un mouse. Lo schermo OLED vanta la certificazione PANTONE per un prodotto che, almeno per qualche aspetto, fa impallidire anche iPad Pro .

Il CES 2022 di Asus, poi, vede l’arrivo di altri prodotti come Zenbook 14 OLED (UX3402), con CPU Intel di 12esima generazione. E si fa notare anche il nuovo ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601), che offre schermo da 16”, processori Intel di 12esima generazione con 16GB di RAM e Chrome OS. Un prodotto che mette fine all’idea del chromebook come prodotto semplice ed economico.

Tre le altre novità presentate da Asus, da segnalare ASUS ExpertBook B5 (B5402C e B5402F), ASUS ProArt Display PA169CDV, ASUS TUF Gaming F15 e F17 e TUF Dash F15.

Tutti i nuovi prodotti Asus arriveranno in commercio nel corso dei prossimi mesi.