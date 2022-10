I nuovi auricolari che si riscaldano per adattarsi all'orecchio

Cosa distingue i migliori auricolari sul mercato? Qualità del suono, autonomia e cancellazione del rumore sono le caratteristiche che vengono elogiate con più frequenza, come è giusto che sia dato che si sta parlando di prodotti per l’ascolto di musica e le chiamate. La comodità, pur essendo importante, viene invece liquidità in poco tempo.

UE, azienda specializzata nella produzione di dispositivi audio, tra cui alcune delle migliori casse Bluetooth in circolazione, ha deciso di mettere l’indossabilità al primo posto. I nuovi auricolari UE Fits sono infatti dotati di un sistema creato per renderli adatti a qualsiasi orecchio, risparmiando l’onere di dover acquistare dei gommini della misura giusta. Ma soprattutto promettono un'aderenza perfetta, cosa impossibile con i gommini standard.

Il sistema è basato sul calore e, dopo aver indossato gli auricolari, si può attivare tramite l’app il processo di riscaldamento dei gommini che li renderà conformi all’orecchio. La principale utilità di un sistema del genere sta nel fatto che l’orecchio destro e sinistro non sono perfettamente uguali e la loro forma è leggermente diversa.

UE Fits: funzioni e specifiche

(Image credit: Future)

In sostanza, la prima volta che metti questi auricolari si attiva una funzione speciale. La gomma si scalda e diventa morbida, quindi l'auricolare va ad aderire perfettamente all'interno dell'orecchio.

In questo modo si ottiene una cosa che nessun altro auricolare può offrire, perché con l'aderenza perfetta arriva anche un isolamento passivo di livello superiore. Il che è effettivamente una cosa fantastica: sì perché la funzione ANC sugli auricolari, anche su modelli eccellenti come Apple Airpods Pro 2 o Sony WF-1000XM4, lascia un po' il tempo che trova. Per quanto sia efficace il sistema elettronico, i suoni esterni semplicemente passano attraverso e intorno all'auricolare, così senti sempre qualcosa.

E infatti le migliori cuffie con riduzione del rumore sono sempre delle cuffie circumaurali (over-ear) sovrauricolari (on-ear), per il semplice motivo che coprono l'orecchio e oppongono una barriera fisica ai suoni esterni.

I nuovi UE Fits promettono quindi un isolamento passivo mai visto prima, in un paio di auricolari.

Tra i migliori auricolari Bluetooth mai provati, UE Fits offrono tutte le funzionalità che un prodotto di questo tipo deve essere in grado di garantire. Ogni auricolare è dotato di un drive da 10mm e autonomia di otto ore con una singola carica. La durata può anche raggiungere le 20 ore, se si include nel calcolo la custodia.

Le funzioni di play/pausa e di risposta alle chiamate sono integrate negli auricolari che possono essere personalizzati, tramite l’applicazione UE, per gestire l’assistente vocale, passare da una traccia all’altra e alzare/abbassare il volume.

Al momento, gli auricolari UE Fits sono disponibili solo negli Stati Uniti e nel Regno Unito ma, come ha recentemente annunciato il general manager di UE, Jonah Staw, il prodotto sarà presto disponibile in Germania e Francia. Nulla è stato detto in merito ad un eventuale arrivo nel mercato italiano, ma non dovrebbe essere difficile aggiudicarsi gli auricolari su Amazon una volta che la disponibilità verrà estesa.