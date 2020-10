I nuovi Apple AirPods 3 avranno molto in comune con gli AirPods Pro

Secondo Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities, i nuovi AirPods 3 potrebbero ispirarsi agli AirPods Pro , gli auricolari true wireless con cancellazione del rumore attiva di Apple.

Kuo, che in passato è stato piuttosto affidabile in merito alle previsioni riguardanti Apple, afferma che gli AirPods 3 potrebbero adottare una soluzione di chip integrato nel sistema (SiP) simile agli AirPods Pro, come riporta MacRumors.

Secondo il produttore di componenti elettronici Octavo Systems, il chip integrato potrebbe includere più circuiti (ICs) insieme ai dispositivi di supporto passivi in un unico pacchetto, anziché utilizzare numerosi componenti all’interno dello stesso silicio.

In altre parole, questa soluzione consente ai produttori di creare dispositivi più piccoli ed è una tecnica che Apple ha già usato nei suoi AirPods Pro.

Questi sono molto più piccoli rispetto agli AirPods originali, nonostante i primi adottino la tecnologia di cancellazione del rumore attiva e la nuova funzione Dolby Atmos, che richiede un giroscopio e un accelerometro integrati per funzionare.

Quando escono gli AirPods 3?

Numerose voci suggeriscono che gli AirPods 3 potrebbero arrivare sul mercato nel 2020, ma Ming-Chi Kuo sostiene che ci vorrà più tempo, ipotizzando che gli AirPod di prossima generazione inizieranno la produzione di massa all'inizio del 2021, mentre i prossimi AirPods Pro potrebbero arrivare nel 2022.

Kuo ha anche previsto che gli AirPods 3 potrebbero sostituire gli attuali AirPods, che sono stati aggiornati nel 2019, anche se afferma che Apple continuerà a vendere gli AirPod di seconda generazione durante le festività natalizie di quest'anno. Questo significa che potrebbero esserci offerte interessanti sui modelli precedenti..

Tuttavia, è possibile che i prossimi AirPod vengano presentati prima del 2021. A maggio, un altro noto leaker Apple, Jon Prosser, ha twittato dicendo che c'è un nuovo modello di AirPods pronto per essere immesso sul mercato.

Prosser però non ha fornito dettagli in merito al presunto modello. Al WWDC 2020 non sono stati presentati i nuovi auricolari, quindi il rilascio degli AirPods 3 potrebbe slittare a settembre, mese in cui dovrebbe arrivare anche iPhone 12.

Inoltre quest’anno potrebbero arrivare anche gli attesissimi AirPods Studio. I prossimi mesi, quindi, potrebbero rivelarsi molto interessanti per gli appassionati di auricolari a marchio Apple.