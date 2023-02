I driver AMD distruggono Windows 11, ancora...

I driver AMD hanno una reputazione altalenante, ma di solito non mandano in tilt l'intero sistema operativo. Purtroppo per alcuni utenti, l'ultimo driver Adrenalin 23.2.1 di AMD per le GPU Radeon RX 6000 e RX 7000 sembra aver fatto proprio questo.

In risposta a un annuncio su Twitter di AMD riguardante l’aggiornamento dei driver appena rilasciato, alcuni utenti hanno risposto lamentandosi del fatto che l’update impediva loro di avviare Windows.

Chrashed my whole pc, now i have to setup windows again from scratch. ThanksFebruary 15, 2023 See more

You bricked my windows installFebruary 15, 2023 See more

Sebbene non sia insolito che un aggiornamento del driver causi delle disfunzioni, è raro che possa corrompere un sistema operativo. Non abbiamo ancora avuto conferma del problema, ma l'account Twitter ufficiale dello strumento di acquisizione dei fotogrammi CapFrameX ha twittato una possibile causa del problema, indicando che il driver potrebbe apportare modifiche al BIOS del sistema.



"Il driver sembra modificare le impostazioni del BIOS. Controllare le opzioni di avvio quando il sistema non si avvia dopo l'installazione del driver. Non reinstallare semplicemente il sistema operativo".

[Update] The driver seems to change BIOS settings. Check the boot options when your system doesn't boot after installing the driver. Do not just reinstall the OS.February 15, 2023 See more

Non è la prima volta per AMD

AMD produce una delle migliori schede grafiche sul mercato per i videogiocatori, essendo progettata per gestire in maniera ottimale il comparto gaming senza proporre un prodotto eccessivamente costoso per via dei molti utilizzi che se ne possono trarre.

Come hanno denunciato diversi utenti in risposta al tweet di AMD sul nuovo driver, le schede grafiche AMD Radeon RX 6000 non ricevono aggiornamenti importanti da alcuni mesi e la scarsa frequenza di rilascio dei driver da parte di AMD va a vantaggio di Nvidia.

Il problema dei driver arriva in un momento in cui AMD ha guadagnato molto terreno sulla rivale nel mercato delle GPU consumer grazie alle sue schede grafiche RDNA 3, e probabilmente il problema non dissuaderà i giocatori dall'acquistare schede grafiche AMD. Se un numero maggiore di utenti dovesse riscontrare questo tipo di problemi gravi, la situazione potrebbe cambiare rapidamente.