Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro, in preordine con HarmonyOS

Huawei Watch 3, insieme alla sua versione Pro, è finalmente arrivato a quattro anni di distanza dal precedente Watch 2, nonostante l'azienda abbia lanciato nel frattempo altri modelli di smartwatch.

Durante un importante evento online, Huawei ha presentato i suoi nuovi wearable di fascia alta. Entrambi saranno in vendita dalla seconda metà di questo mese, tuttavia è già possibile ordinarli sul sito ufficiale, con spedizioni a partire dal 18 di giugno.

Sono entrambi modelli costosi, con prezzi lontani da quelli delle popolari Band, anche se nel prezzo di lancio l'azienda include una serie di extra per rendere l'offerta maggiormente attraente. Durante il loro lancio sono stati presentati anche i nuovi tablet, tra cui il mostruoso Huawei Matepad Pro 2 da 12,6", il primo a montare HarmonyOS.

Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro

Huawei Watch 3 e 3 Pro si basano sul design dei più recenti smartwatch dell'azienda, sono dotati di oltre 100 modalità di fitness, schermo da 1,43 pollici e design circolare, come quello degli orologi normali.

I dispositivi hanno entrambi una corona rotante e un pulsante sul bordo destro, un design molto simile a quello di Apple Watch. Sono anche dotati di un sensore di temperatura, che vediamo per la prima volta su un orologio Huawei, e che consente di monitorare la temperatura della pelle.

La grande novità, però, è che gli smartwatch eseguono HarmonyOS 2, un nuovo sistema operativo progettato da Huawei per rivaleggiare con l'ecosistema Android di Google, e destinato ad arrivare nel corso del tempo su tutti i dispositivi dell'azienda.

Huawei Watch 3 ha un'autonomia pari a 14 giorni, mentre Watch 3 Pro arriva fino a tre settimane, il che rappresenta un buon risultato nel campo degli smartwatch.

I prezzi come dicevamo, non sono esattamente popolari, per chi preordina Watch 3 il costo è di €369,00, spedizione compresa. Nella cifra sono compresi anche gli auricolari true wireless Huawei Freebuds 4I del valore di €89,00 e un cinturino Huawei EasyFit da €39,90. In aggiunta vengono accettati in permuta dispositivi di moltissimi marchi anche se è necessario valutare l'offerta nello specifico, per vedere se la permuta è conveniente.

Per quanto riguarda Watch 3 Pro, il prezzo in preordine è di €409,00 per la versione con cassa in titanio e cinturino in pelle marrone, oppure €509,00 per quella con cassa e cinturino entrambi in titanio. Nel prezzo è compreso anche in questo caso, un set di auricolari Huawei Freebuds 4I del valore di €89,00.