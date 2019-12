Huawei P40 Pro, dettagli sulla fotocamera svelati in un render

La serie Huawei P40 è pronta a fare il proprio debutto nel mercato globale nonostante il blocco dei servizi Google ; tuttavia, se si esclude un presunto elenco di specifiche pubblicato attraverso un recente post su Twitter, non si hanno molte notizie sul prossimo top di gamma del colosso cinese.

Come un fulmine a ciel sereno è apparsa su GizChina, un sito cinese che recensisce gadget, un’immagine renderizzata che mostra il presunto Huawei P40 Pro, sebbene si tratti della sola vista laterale dello smartphone.

(Image credit: GizChina)

Nonostante si tratti di un’immagine a bassa risoluzione e molto “pixelata”, è già possibile fare alcune considerazioni sul design dello smartphone, in modo da rendere giustizia al leak pubblicato dall’utente Yash Raj Chaudhary, autore del suddetto post pubblicato su Twitter.

Secondo quanto riportato nel tweet, Huawei P40 Pro dovrebbe essere dotato di uno schermo OLED Waterfall già visto su Huawei Mate 30 Pro; i render mostrano chiaramente le curvature tipiche di questo tipo di display altamente tecnologico eliminando ogni possibile dubbio.

Possiamo anche notare una pronunciata sporgenza della fotocamera, caratteristica che ci induce a pensare che Huawei potrebbe optare per un comparto fotografico imponente con una quintupla fotocamera Leica, come sostenuto da Chaudhary nel suddetto elenco delle specifiche. Nel dettaglio, dovrebbe trattarsi di una Sony IMX686 1/1,7 pollici con tecnologia OIS (la sigla sta per Optical Image Stabilization), accompagnata da una fotocamera da 20 MP ultra grandangolare, un obiettivo periscopico da 12 MP, un’altra fotocamera per scatti in modalità macro e un sensore “Time of Flight” (ToF).

Le immagini trapelate non rivelano altri elementi particolarmente interessanti, tuttavia se queste indiscrezioni dovessero trovare conferma, Huawei P40 Pro presenterebbe il tasto di accensione e i tasti di regolazione del volume lungo il lato destro, proprio come il precedente modello P30 Pro. Probabilmente non avremo notizie interessanti fino all’ inizio del prossimo anno.