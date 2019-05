Huawei P30 Pro contro Galaxy S10 Plus contro iPhone XS Max: qual'è lo smartphone giusto per voi?

Sono passati ormai due mesi da quando Huawei ha presentato i modelli della serie P30 e in questo periodo ci sono stati già un paio di aggiornamenti importanti da parte del produttore cinese.

Si tratta perciò del momento giusto per mettere a confronto Huawei P30 Pro con i corrispondenti modelli di Samsung e Apple. Samsung ha presentato qualche mese fa il Samsung Galaxy S10 Plus , mentre anche iPhone XS Max idi Apple è abbastanza nuovo.

Tutti e tre questi modelli hanno caratteristiche al top, ma quale sarà quello giusto per voi? Per aiutarvi a decidere li abbiamo messi fianco a fianco e li abbiamo esaminati attentamente.

Design

Trattandosi dei modelli più grandi dei rispettivi produttori non bisogna sorprendersi delle loro dimensioni, ma ci sono comunque notevoli differenze di cui tenere conto.

L'iPhone XS Max, con dimensioni di 157.5 x 77.4 x 7.7mm e con un peso di 208g, è il più grosso, anche se di poco, visto che Samsung Galaxy S10 Plus misura 157.6 x 74.1 x 7.8mm, quello che cambia è il peso che nel modello di Samsung è di soli 175g.

Huawei P30 Pro ha dimensioni di 158 x 73.4 x 8.4mm ed è quindi decisamente più stretto degli altri due, pur essendo più lungo. Il peso di 192g lo piazza tra Galaxy S10 Plus e iPhone XS Max.

Immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S10 Plus. Immagine: TechRadar Immagine 2 di 3 iPhone XS Max. Image credit: TechRadar Immagine 3 di 3 Huawei P30 Pro. Image credit: TechRadar

Come materiali, ciascun modello è protetto da un vetro resistente e da un profilo in metallo. Tutti poi rispettano i parametri di resistenza IP68, che significa che sono protetti dalla polvere e possono venire immersi a un metro di profondità.

Sia il Samsung Galaxy S10 Plus che il Huawei P30 Pro hanno schermi che si curvano ai lati mentre iPhone XS Max ha il classico design piatto. Ci sono piaciute molto poi le cromature cangianti del modello P30 Pro Breathing Crystal che lo rendono il più interessante del gruppo.

Caratteristiche

Samsung Galaxy S10 Plus ha un chipset Exynos 9820 mentre iPhone XS Max un A12 Bionic e Huawei P30 Pro sfrutta il Kirin 980.

Trattandosi di chipset realizzati da produttori differenti è difficile paragonarli, ma si tratta comunque di modelli top.

Cambia invece la RAM in quanto iPhone XS ne ha 4GB mentre Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S10 Plus ne hanno 8GB per consentire a più app di girare al meglio.

Immagine 1 di 3 Android 9 Pie sul Samsung Galaxy S10 Plus. Immagine: TechRadar Immagine 2 di 3 iOS 12 on iPhone XS Max. Image credit: TechRadar Immagine 3 di 3 Android 9 Pie on Huawei P30 Pro. Image credit: TechRadar

Una importante differenza tra iPhone XS Max e gli altri due modelli è data dal sistema operativo iOS 12 , mentre Samsung Galaxy S10 Plus e Huawei P30 Pro girano con Android 9 Pie , pur avendo ciascuno la propria interfaccia personalizzata. I sistemi operativi non sono però un termine di paragone, in questo settore ciascuno ha le sue preferenze.

Display

Come dimensioni dello schermo, il più grande è iPhone XS Max con i suoi 6.5 pollici, mentre Samsung Galaxy S10 Plus si ferma a 6.4 pollici e Huawei P30 Pro a 6.47 pollici.

Parte di questi mega schermi vengono però sacrificati dal notch che è più grande nel iPhone XS Max mentre Samsung Galaxy S10 Plus ha un doppio buco per ospitare le due fotocamere anteriori e Huawei P30 Pro un più piccolo notch a goccia.

Immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S10 Plus. Immagine: TechRadar Immagine 2 di 3 iPhone XS Max. Image credit: TechRadar Immagine 3 di 3 Huawei P30 Pro. Image credit: TechRadar

La competizione tra gli schermi si allarga a modalità costruttiva e risoluzione. Samsung Galaxy S10 Plus ha uno schermo AMOLED con la più alta risoluzione Quad HD+, anche se poi come impostazione standard è Full HD+. Huawei P30 Pro ha uno schermo OLED con risoluzione Full HD+ mentre iPhone XS Max ha uno schermo OLED con risoluzione Super Retina HD.

Tra tutti, grazie al display AMOLED e alla risoluzione QHD+, Samsung Galaxy S10 Plus risulta il più brillante e in assoluto il migliore dei tre.

Fotocamera

Il Galaxy S10 Plus ha un sensore principale da 12MP con lente ad apertura variabile da f/1.5 a f/2.4, più un sensore da 12MP con lente zoom e apertura f/2.4 e un sensore da 16MP f/2.2 ultra-grandangolare. iPhone XS Max ha un sensore da 12MP con lente zoom da f/2.4 come il Galaxy S10 Plus e una lente grandangolare da f/1.8 con sensore da 12MP.

Huawei P30 Pro ha ben 4 obiettivi posteriori, il principale usa un sensore da 40MP f/1.6 che Huawei chiama Super Spectrum in quanto riesce a catturare più luce, una lente grandangolare con f/2.2 e sensore da 20MP, un sensore da 8MP con lente f/3.4 ‘Periscope’ e zoom ottico 10x. Oltre a una quarta lente in grado di aiutare lo smartphone a gestire al meglio l'effetto bokeh.

Immagine 1 di 3 Samsung Galaxy S10 Plus.Immagine: TechRadar Immagine 2 di 3 The iPhone XS Max. Image credit: TechRadar Immagine 3 di 3 Huawei P30 Pro. Image credit: TechRadar

Abbiamo provato tutti e tre i modelli e abbiamo così confermato la posizione top di Huawei P30 Pro nella nostra guida ai migliori smartphone fotografici. Il suo zoom ottico non ha paragoni così come la resa delle foto e dei video con bassa luminosità. Se fare foto è la vostra priorità potete smettere di leggere qui e andare ad acquistare il P30 Pro che non è solo il migliore dei tre ma il migliore in assoluto in ambito fotografico.

Come fotocamera anteriore, iPhone XS Max ha un sensore da 7MP mentre Huawei P30 Pro ne ha uno da 32MP e Samsung Galaxy S10 Plus ha due fotocamere anteriori, la principale con sensore da 10MP e la secondaria con sensore da 8MP per ottenere migliori risultati con l'effetto bokeh.

Autonomia

Uno dei vantaggi di avere un telefono grosso è che può avare una grossa batteria, che i più piccoli si possono sognare. Dei tre, iPhone XS Max ha la meno capiente con 3,174mAh, mentre quella di Samsung Galaxy S10 Plus arriva a 4,100mAh, quella di Huawei P30 Pro addirittura a 4,200mAh.

Una batteria più grossa non significa per forza maggiore autonomia, però. Sia P30 Pro che S10 Plus arrivano a fine giornata con abbastanza autonomia residua, anche se non sufficiente per un secondo giorno. Anche iPhone XS Max conclude la giornata senza problemi, ma anche senza autonomia residua.

I tempi di ricarica sono importanti e ciascun modello ha le sue caratteristiche. iPhone XS Max è compatibile con la ricarica rapida e con quella wireless, ma si è rivelato comunque il più lento da ricaricare del gruppo.

Samsung Galaxy S10 Plus usa una modalità di ricarica rapida più veloce di quella di iPhone XS Max e usa la caratteristica ‘"Condivisione di carica" che significa che può alimentare altri dispositivi.

Huawei P30 Pro ha in assoluto i tempi di ricarica più rapidi grazie all'alimentatore da 40W che gli consente di ricaricarsi fino al 70% in soli 30 minuti. Anche Huawei P30 Pro ha la ricarica wireless e può a sua volta ricaricare altri dispositivi via wireless.

L'autonomia di Galaxy S10 Plus e Huawei P30 Pro è simile, quello che avvantaggia P30 Pro è la velocità di ricarica. iPhone XS Max resta invece indietro rispetto ai suoi due concorrenti.

Prezzo

Non si tratta certo di modelli economici e il più costoso resta iPhone XS Max con un prezzo di 1289 euro per la versione da 64GB, 1459 euro per quella da 256GB e 1689 euro per quella da 512GB.

Se queste cifre vi sembrano eccessive potete trovare Samsung Galaxy S10 Plus con 128 GB a un prezzo di listino di 1029 euro che in realtà diventano poco più di 750 euro online.

Huawei P30 Pro con 256GB di memoria costa di listino 999 euro, leggermente meno di Samsung Galaxy S10 Plus. Anche in questo caso online si trovano offerte sugli 800 euro.

Verdetto

Huawei P30 Pro, Galaxy S10 Plus e iPhone XS Max hanno ciascuno punti di forza e debolezze. La scelta dipende molto dalle preferenze personali, se non volete abbandonare iOS ad esempio scegliere sarà piuttosto semplice

Huawei P30 Pro ha una fotocamera fantastica ma non uno schermo altrettanto buono. Samsung Galaxy S10 Plus ha uno schermo top ma una memoria che è la metà di Huawei P30 Pro. iPhone XS è il più costoso ma anche l'unico con iOS 12.

Tutti questi modelli sono al top della categoria, la vostra scelta dipenderà da quello che state cercando.