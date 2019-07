Huawei Mate 30 Pro, pare che lo schermo curvo sarà .... supercurvo

Mancano probabilmente pochi mesi all'uscito dello Huawei Mate 30 Pro, ma circolano già molte indiscrezioni sul prossimo top di gamma di questo marchio. L'ultimo leak suggerisce che la curvatura dello schermo sarà superiore a quello di rivali come il Samsung Galaxy S10 Plus o il Samsung Galaxy Note 10.

Le immagini di una pellicola protettiva per questo dispositivo sono state condivise da @UniverseIce (un leaker affidabile) e lasciano intendere che lo schermo è curvato a destra a sinistra. Fino a qui tutto normale, ma la curva sembra molto più stretta e prolungata rispetto a quella dei dispositivi Samsung, o anche rispetto allo Huawei P30 Pro.

Si tratta di un dettaglio di design abbastanza rilevante, che rende la cornice praticamente invisibile. Potenzialmente però rende anche lo smartphone più fragile, e sarebbe necessario un attenta regolazione del software per evitare comandi involontari.

Tra i telefoni che aspettiamo c'è anche il Google Pixel 4

Tutto quello che c'è da sapere sul 5G in Italia

Pare che iPhone 11 avrà una nuova funzione per la fotografia

Mate 30 Pro protective film pic.twitter.com/6FFBIME3yrJuly 25, 2019

Le curve più pronunciate, dunque, non sono necessariamente una buona notizia. E a dire il vero non è detto che esistano. Le pellicole mostrate da Ice Universe, infatti, potrebbero essere progettate per un altro dispositivo, o forse la curvatura non è pronunciata quanto sembra. Come sempre con le indiscrezioni, è consigliabile un po' di cautela.

Le immagini fanno pensare anche a un notch molto grande, a differenza di leak precedenti secondo cui il Mate 30 ha un foro nello schermo per ospitare la fotocamera frontale. Le fonti che parlano di notch, però, si fanno più insistenti.

A parte il notch, pare proprio che le cornici saranno davvero al minimo possibile, anche sotto lo schermo. Non ci sono altre cose che possiamo dedurre da queste immagini, ma possiamo considerare i leak precedenti e ricordare che si è parlato di uno schermo da 6,7", processore Kirin 985 o Kirin 990, e fino a 5 fotocamere posteriori.

Se potete resistere alla tentazione di iPhone 11 o del Galaxy Note 10, può darsi che non riusciate a resistere al Mate 30 Pro.